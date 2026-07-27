"Nos queríamos matar los dos": Gastón Edul contó los detalles de su derrota en "La velada del año"
Tras su debut en "La velada del año", Gastón Edul analizó junto al streamer Davo Xeneize su caída ante Edu Aguirre. El periodista de TyC Sports detalló las graves lesiones en sus hombros, el desgaste de cubrir el Mundial en pleno entrenamiento y la emoción de llevar la bandera argentina al cuadrilátero.
Resumen para apurados
- El periodista Gastón Edul perdió el sábado su debut en boxeo ante Edu Aguirre en Sevilla durante "La velada del año", tras un combate parejo decidido por los jueces.
- Edul llegó al combate con luxaciones en ambos hombros y un desgaste físico previo por la cobertura del Mundial de Fútbol, en medio de un clima de rivalidad deportiva.
- Pese a la caída, el cronista destacó el orgullo de representar al país con símbolos patrios y anticipó que no será su última pelea, prometiendo una futura revancha.
Gastón Edulcayó en su debut pugilístico en "La velada del año" frente al español Edu Aguirre. El periodista deportivo se enfrentaba a su par apenas unos días después de terminado el Mundial de Fútbol y en un clima de tensión entre el combinado nacional y la Selección española. A pesar de haberse preparado durante meses, Edul perdió en el ring en un combate que fue uno de los principales atractivos del evento.
Tras la derrota en el Estadio La Cartuja de Sevilla el sábado pasado, en el que el cronista español recibió tres tarjetas a favor por parte de los jueces, Gastón Edul se presentó en otra emisión junto al streamer David Quint, más conocido como Davo Xeneize. En esta nueva edición de su serie en conjunto que sostuvieron durante el Mundial y ahora renovaron con el análisis de "La velada del año", el enviado de TyC Sports habló de su preparación física, del estado en el que llegó a la competición, del orgullo de representar a Argentina y puntualizó sobre detalles de la pelea.
El duro proceso físico y las lesiones imprevistas
En el stream junto a Davo Xeneize publicado en su canal de YouTube, Edul recordó el proceso de cinco meses que comenzó en febrero, el cual estuvo marcado por grandes sacrificios, rutinas extenuantes durante el certamen futbolístico y también problemas físicos graves. “Es muy dura la preparación, te tenés que acostumbrar a las piñas”, confesó el periodista, que comenzó comiendo sano y abandonando bebidas como el café.
A ese entrenamiento inicial le surgió un contratiempo grave. Ante un comentario del streamer, Edul confesó la lesión que podía dejarlo fuera de la Velada: "Básicamente me luxé los dos hombros, el izquierdo y el derecho... el izquierdo lo tengo reventado con líquido sinovial y se me sale”, agregó el comunicador, quien advirtió que si se operaba antes de la competencia, el plazo de recuperación le impediría completar su debut boxístico. "No tiré jab porque tengo el hombro que no lo puedo levantar... me afectó mucho mental, psicológica y físicamente", confesó en el momento del enfrentamiento.
Edul relató cómo vivió el combate
Edul comentó que la cobertura durante el máximo evento futbolístico fue un obstáculo importante para su propio entrenamiento. "Lo que más me costó es que yo venía con una preparación muy buena y el Mundial me partió al medio", contó. En la entrevista también intervino el streamer, que presenció el momento de la pelea y recordó que incluso le sugirió bajarse del combate al ver el estado del hombro del periodista argentino.
A pesar de ser un evento en el que se sintió en desventaja, Edul se quedó con los aprendizajes. “Fue la experiencia más desafiante de mi vida y estoy orgulloso de haberla encarado como la encaré, que es básicamente con todo lo que tenía, con todo mi corazón”, rescató. En un video del canal de Youtube de la periodista Sofía Martínez, con quien compartió cobertura en la Copa del Mundo, también había manifestado que el miedo era diferente a los nervios que sentía en cualquier previa de los partidos de la Selección.
La tensión que se gestó antes del partido
Respecto a la pelea, ambos coincidieron en que fue un enfrentamiento sumamente cerrado y disputado por sutilezas. “Coincidimos en que fue muy parecida... se gana o se pierde por detalles”, resolvió Edul. Ante ello, confesó la tensión que se vivió desde el primer instante con el cronista español, acrecentada por el contexto mundialista y por declaraciones previas de Aguirre en las que se refería al desempeño de Argentina en la final, a lo que se sumaba su conocida amistad con Cristiano Ronaldo y sus constantes alusiones al astro portugués como el mejor jugador del mundo. "Fue la pelea con más pica en la que ambos nos queríamos reventar, nos queríamos matar los dos", confesó.
Sobre el desarrollo de los asaltos, detalló: "El primer round a mí me gustó cómo lo hice... el segundo round lo gana Eduardo porque con dos o tres combinaciones me conectó mucho mejor y el tercero sinceramente ninguno de los dos nos pegamos casi, estábamos tan cansados”. Edul criticó además una maniobra de Aguirre con el protector bucal: "Escupió el bucal para hacer tiempo... se pudo revitalizar y de hecho después salió mejor", agregó.
Orgullo patrio y una promesa de revancha
La jornada no estuvo marcada únicamente con el intercambio sobre el cuadrilátero, sino con la presencia de los símbolos nacionales en un escenario masivo. “Lo que más me emocionó de hoy es que sonó el Himno Argentino... es lo que más me llenó de orgullo”, expresó Edul sobre la impronta patriótica de la fecha. En ese sentido, remarcó la entrega y el compromiso con los espectadores que lo acompañaron a lo largo de este trayecto: “Intenté representar a la gente que nos sigue de la mejor manera con todo mi corazón, di el 130% de lo que yo tenía para dar”.
El impacto simbólico de su participación también contó con el reconocimiento de Davo Xeneize, quien resaltó el valor de ratificar la soberanía sobre las Islas Malvinas en un evento de semejante alcance internacional. Al respecto, el integrante de TyC Sports reveló que el gesto más emotivo estuvo vinculado a la presencia de un excombatiente que lo acompañó en la caminata hacia el ring: “Que un pibe que fue a Malvinas salga con vos a cantar las estrofas patrias y te agradezca fue lo que más valor tuvo. Con que haya sonado la canción nacional y haya podido mostrar que las Malvinas son argentinas, es motivo suficiente como para irme contento hoy”.
A pesar de las secuelas físicas y las dificultades del debut, el periodista hizo un balance de su audacia al asumir la propuesta y dejó en claro que no se arrepiente de la experiencia: “Haberse subido a cagarme a piñas con alguien ante tanta gente... uno no se arrepiente de ser valiente”. Lejos de cerrar su etapa en el boxeo, Edul dejó abierta la puerta para volver a cruzarse con el comunicador español y prometió revancha: “Siento que si yo tenía una preparación parecida a la de él, que es una persona muy profesional, tranquilamente le gano”, sostuvo con miras al futuro, concluyendo de manera tajante: “Esta no fue mi última pelea, sino que fue la primera”.