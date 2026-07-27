"Nos queríamos matar los dos": Gastón Edul contó los detalles de su derrota en "La velada del año"

La tensión que se gestó antes del partido

Respecto a la pelea, ambos coincidieron en que fue un enfrentamiento sumamente cerrado y disputado por sutilezas. “Coincidimos en que fue muy parecida... se gana o se pierde por detalles”, resolvió Edul. Ante ello, confesó la tensión que se vivió desde el primer instante con el cronista español, acrecentada por el contexto mundialista y por declaraciones previas de Aguirre en las que se refería al desempeño de Argentina en la final, a lo que se sumaba su conocida amistad con Cristiano Ronaldo y sus constantes alusiones al astro portugués como el mejor jugador del mundo. "Fue la pelea con más pica en la que ambos nos queríamos reventar, nos queríamos matar los dos", confesó.