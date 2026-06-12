Copa del Mundo

De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026

El defensor apareció en el área para conectar un cabezazo letal y adelantar a los europeos frente a Corea del Sur en Guadalajara.

De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026
Hace 1 Hs

El Mundial 2026 continuó su marcha con uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo A. En el estadio Akron de Guadalajara, Corea del Sur y República Checa protagonizan un duelo entre dos seleccionados que llegaron con la ilusión de comenzar con el pie derecho y posicionarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Durante gran parte del encuentro fue el conjunto asiático el que tomó la iniciativa. Con mayor posesión y una circulación dinámica liderada por sus mediocampistas, Corea intentó imponer condiciones desde el arranque. Sin embargo, la falta de contundencia le impidió trasladar ese dominio al marcador y dejó abierto el partido.

Así fue el gol de República Checa

República Checa supo resistir esos momentos de presión y encontró su oportunidad a través de una de las herramientas que mejor maneja. A los 59 minutos, un envío al área derivó en la aparición de Ladislav Krejčí, quien se elevó por encima de la defensa y conectó un cabezazo preciso para vencer al arquero surcoreano. La acción reflejó la fortaleza física y el juego aéreo que caracterizan históricamente al seleccionado europeo.

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