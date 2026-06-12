De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continuó su marcha con uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo A. En el estadio Akron de Guadalajara, Corea del Sur y República Checa protagonizan un duelo entre dos seleccionados que llegaron con la ilusión de comenzar con el pie derecho y posicionarse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
Durante gran parte del encuentro fue el conjunto asiático el que tomó la iniciativa. Con mayor posesión y una circulación dinámica liderada por sus mediocampistas, Corea intentó imponer condiciones desde el arranque. Sin embargo, la falta de contundencia le impidió trasladar ese dominio al marcador y dejó abierto el partido.
GOOOL DE REPÃBLICA CHECA— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
VladimÃr Coufal sacÃ³ de lateral con potencia y Ladislav KrejÄÃ mandÃ³ el balÃ³n al fondo de las redes de Corea del Sur tras un potente cabezazo.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gPoYcuPtTa
Así fue el gol de República Checa
República Checa supo resistir esos momentos de presión y encontró su oportunidad a través de una de las herramientas que mejor maneja. A los 59 minutos, un envío al área derivó en la aparición de Ladislav Krejčí, quien se elevó por encima de la defensa y conectó un cabezazo preciso para vencer al arquero surcoreano. La acción reflejó la fortaleza física y el juego aéreo que caracterizan históricamente al seleccionado europeo.