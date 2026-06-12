De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026

Así fue el gol de República Checa

República Checa supo resistir esos momentos de presión y encontró su oportunidad a través de una de las herramientas que mejor maneja. A los 59 minutos, un envío al área derivó en la aparición de Ladislav Krejčí, quien se elevó por encima de la defensa y conectó un cabezazo preciso para vencer al arquero surcoreano. La acción reflejó la fortaleza física y el juego aéreo que caracterizan históricamente al seleccionado europeo.