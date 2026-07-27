El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami

Resumen para apurados
- Lionel Messi e Inter Miami enfrentarán a Cruz Azul el 16 de septiembre en el Nu Stadium para disputar la final de la Campeones Cup tras ganar sus respectivas ligas.
- Inter Miami accedió al torneo como campeón de la MLS Cup 2025 y Cruz Azul tras vencer a Toluca. Messi descansa en Rosario tras disputar el Mundial 2026 con Argentina.
- El encuentro le permitirá a Messi buscar un título inédito en su palmarés, mientras Inter Miami afronta un exigente calendario entre la MLS y la Leagues Cup.
Mientras disfruta de unos días de descanso en Rosario tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, Lionel Messi ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío con Inter Miami. El conjunto estadounidense conoció al rival que enfrentará en la final de la Campeones Cup, un torneo que el capitán argentino todavía no pudo conquistar.
El rival será Cruz Azul, que se ganó el derecho a disputar el certamen tras imponerse por 3 a 1 sobre Toluca en el Campeón de Campeones de la Liga MX. De esta manera, el conjunto mexicano se medirá con Inter Miami el próximo 16 de septiembre en el Nu Stadium, escenario donde estará en juego un nuevo título internacional.
La oportunidad de sumar otro trofeo
Inter Miami accedió a la Campeones Cup gracias a la conquista de la MLS Cup 2025, mientras que Cruz Azul obtuvo su lugar como Campeón de Campeones del fútbol mexicano. El certamen enfrenta, a partido único, a los campeones de ambas ligas desde su creación en 2018.
Para Messi será una oportunidad especial. El rosarino, que ya levantó todos los títulos posibles con la selección argentina y una larga lista de trofeos a nivel de clubes, buscará conquistar la Campeones Cup por primera vez y seguir ampliando un palmarés que lo ubica entre los futbolistas más ganadores de la historia.
Antes de esa definición, Inter Miami afrontará un exigente calendario entre la MLS y la Leagues Cup. Por el momento, el cuerpo técnico mantiene la cautela sobre la fecha de regreso de Messi, quien continúa de vacaciones junto a su familia después de haber alcanzado una nueva final mundialista con la Albiceleste.