Copa del Mundo

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu marcaron los goles del triunfo en Guadalajara tras el tanto inicial de Krejčí.

Hace 1 Hs

El debut de Corea del Sur en el Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos. En Guadalajara, el conjunto asiático mostró personalidad para revertir un resultado adverso, sostuvo una propuesta ofensiva durante los 90 minutos y terminó imponiéndose por 2 a 1 frente a República Checa en un partido que, por momentos, pareció complicarse más de la cuenta.

Desde el inicio, los dirigidos por Hong Myung-bo asumieron el protagonismo. Con una circulación dinámica y una presión constante sobre la salida rival, Corea monopolizó la posesión y buscó generar superioridades a través de la movilidad de sus mediocampistas. Sin embargo, esa superioridad territorial no siempre se tradujo en situaciones claras, una dificultad que acompañó al equipo durante buena parte del encuentro.

Golpe, reacción y remontada

La paradoja llegó cuando mejor jugaba. República Checa encontró una ventaja inesperada a los 59 minutos gracias a un cabezazo de Ladislav Krejčí, una acción que expuso una de las fortalezas históricas del conjunto europeo: el juego aéreo. El gol parecía castigar en exceso a un seleccionado surcoreano que había controlado gran parte del desarrollo.

Pero lejos de perder la calma, Corea mantuvo su libreto. La respuesta llegó a través del talento de Hwang In-beom, quien protagonizó una de las mejores jugadas de la primera fecha al dejar atrás al arquero Matěj Kovář y definir con enorme categoría para establecer el empate. Ese tanto no solo modificó el marcador, sino que también reforzó la confianza de un equipo que siguió atacando en busca de la victoria.

La remontada se completó a diez minutos del final con la aparición de Oh Hyeon-gyu. El delantero, que había ingresado desde el banco, aprovechó una acción dentro del área para marcar el 2-1 y darle justicia a un resultado que terminó reflejando lo ocurrido en el campo. Corea fue el equipo que más propuso, el que más buscó y el que encontró respuestas cuando el partido parecía escapársele.

El triunfo deja al seleccionado asiático en una posición favorable dentro del Grupo A. Comparte la cima con México, aunque con menor diferencia de gol, y afrontará la segunda fecha con la posibilidad de dar un paso importante hacia los octavos de final. Más allá de algunos aspectos por corregir, especialmente en la contundencia y en ciertas acciones defensivas, el estreno dejó señales alentadoras para un equipo que aspira a ser uno de los animadores de la zona.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo
1

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026
2

De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur
3

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026
4

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial
5

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
6

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Más Noticias
El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Causa Vélez: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Causa Vélez: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Recuerdos fotográficos: Lola Mora, a través de fotos y postales

Recuerdos fotográficos: Lola Mora, a través de fotos y postales

Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

Buscan a un tercer sospechoso por el cargamento de 470 kilos de cocaína

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Estreno de cine: un viejo tema musical enfrenta a dos cantantes

Estreno de cine: un viejo tema musical enfrenta a dos cantantes

Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro

Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro

Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó

Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó

Comentarios