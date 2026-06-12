Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

La remontada se completó a diez minutos del final con la aparición de Oh Hyeon-gyu. El delantero, que había ingresado desde el banco, aprovechó una acción dentro del área para marcar el 2-1 y darle justicia a un resultado que terminó reflejando lo ocurrido en el campo. Corea fue el equipo que más propuso, el que más buscó y el que encontró respuestas cuando el partido parecía escapársele.