Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial
El debut de Corea del Sur en el Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos. En Guadalajara, el conjunto asiático mostró personalidad para revertir un resultado adverso, sostuvo una propuesta ofensiva durante los 90 minutos y terminó imponiéndose por 2 a 1 frente a República Checa en un partido que, por momentos, pareció complicarse más de la cuenta.
Desde el inicio, los dirigidos por Hong Myung-bo asumieron el protagonismo. Con una circulación dinámica y una presión constante sobre la salida rival, Corea monopolizó la posesión y buscó generar superioridades a través de la movilidad de sus mediocampistas. Sin embargo, esa superioridad territorial no siempre se tradujo en situaciones claras, una dificultad que acompañó al equipo durante buena parte del encuentro.
Golpe, reacción y remontada
La paradoja llegó cuando mejor jugaba. República Checa encontró una ventaja inesperada a los 59 minutos gracias a un cabezazo de Ladislav Krejčí, una acción que expuso una de las fortalezas históricas del conjunto europeo: el juego aéreo. El gol parecía castigar en exceso a un seleccionado surcoreano que había controlado gran parte del desarrollo.
Pero lejos de perder la calma, Corea mantuvo su libreto. La respuesta llegó a través del talento de Hwang In-beom, quien protagonizó una de las mejores jugadas de la primera fecha al dejar atrás al arquero Matěj Kovář y definir con enorme categoría para establecer el empate. Ese tanto no solo modificó el marcador, sino que también reforzó la confianza de un equipo que siguió atacando en busca de la victoria.
La remontada se completó a diez minutos del final con la aparición de Oh Hyeon-gyu. El delantero, que había ingresado desde el banco, aprovechó una acción dentro del área para marcar el 2-1 y darle justicia a un resultado que terminó reflejando lo ocurrido en el campo. Corea fue el equipo que más propuso, el que más buscó y el que encontró respuestas cuando el partido parecía escapársele.
El triunfo deja al seleccionado asiático en una posición favorable dentro del Grupo A. Comparte la cima con México, aunque con menor diferencia de gol, y afrontará la segunda fecha con la posibilidad de dar un paso importante hacia los octavos de final. Más allá de algunos aspectos por corregir, especialmente en la contundencia y en ciertas acciones defensivas, el estreno dejó señales alentadoras para un equipo que aspira a ser uno de los animadores de la zona.