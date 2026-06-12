Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

La remontada de Corea del Sur se consumó gracias a una aparición oportuna de Oh Hyeon-gyu, quien encontró el espacio necesario dentro del área para convertir el gol que significó el 2-1 frente a República Checa en el estadio Akron de Guadalajara. En un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026, el delantero aprovechó su chance y terminó inclinando la balanza para el conjunto asiático.