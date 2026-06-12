Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

La remontada de Corea del Sur se consumó gracias a una aparición oportuna de Oh Hyeon-gyu, quien encontró el espacio necesario dentro del área para convertir el gol que significó el 2-1 frente a República Checa en el estadio Akron de Guadalajara. En un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026, el delantero aprovechó su chance y terminó inclinando la balanza para el conjunto asiático.
La jugada encontró a Corea instalada en campo rival. Después de varios minutos de presión y circulación constante de pelota, los surcoreanos lograron romper la resistencia checa con una acción que tuvo precisión y paciencia. El balón llegó al área y allí apareció Oh para resolver con efectividad ante la defensa europea.
ð°ð· ð¦ BeÅiktaÅlÄ± Oh, golÃ¼nÃ¼ attÄ±!— Ina World Cup (@inaworldcup_) June 12, 2026
80â GÃ¼ney Kore 2-1 Ãekya
Gol: Hyeon-gyu Oh pic.twitter.com/poJm7TcUwD
Del banco al gol que sentenció la historia
La conquista tuvo un valor especial porque llegó cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate. Corea había reaccionado al gol inicial de Ladislav Krejčí con una brillante definición de Hwang In-beom, pero siguió buscando la victoria. Esa insistencia terminó encontrando recompensa a través de un delantero que había ingresado desde el banco y respondió en el momento más importante.