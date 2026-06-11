Por qué este Mundial será el peor de la historia

En primer lugar, este es el certamen con las entradas más caras de la historia. En los dos últimos certámenes, en promedio, un ticket para presenciar un partido tenía un valor promedio de U$S70; ahora es de U$S200. La diferencia es mucho más fuerte en los partidos decisivos. La final, por ejemplo, con localidades relativamente buenas, costaba unos U$S2.400; en esta oportunidad será de unos U$S8.000. Para colmo, se estrenará un sistema de cotización impulsado por la demanda. No tendrá el mismo valor ver un partido de la poderosísima Curazao que otro de Argentina.