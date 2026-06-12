Política Todo indica que la chance de una reforma electoral para 2027 en Tucumán queda clausurada El peronismo tucumano tiene intenciones de ir a las urnas en mayo, por lo que el cronograma debería ponerse en marcha en octubre. Quedarían sólo cuatro meses para hacer cambios. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL SIN AVANCES. Aunque desde 2024 se habla de una reforma, nada cambiará en Tucumán para votar en 2027. Por Martín Soto Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana Chahla Tamaño texto Comentarios Lo más popular Abrieron las inscripciones para Derecho Sin Receso, una semana de capacitación y networking Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro Ranking notas premium Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica Cómo se gestó la demanda judicial para adelantar las elecciones de 2027 en Tucumán Leiva y Jaldo destacaron el fortalecimiento de la Justicia durante la jura de 14 nuevos magistrados El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán