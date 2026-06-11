Organizaciones civiles cuestionaron el proyecto de lobby impulsado por el gobierno de Milei

Las principales críticas al proyecto de ley de gestión de intereses impulsado por el gobierno de Javier Milei, conocida como la ley de "lobby", dominaron el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados. Allí, representantes de organizaciones de la sociedad civil expusieron reparos sobre la iniciativa y alertaron sobre posibles efectos negativos para la participación ciudadana y el funcionamiento de las instituciones.