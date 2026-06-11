Pichetto pidió que el Congreso declare “nulo y viciado” el fallo contra Cristina Kirchner y alertó por la “fragilidad” democrática

Resumen para apurados
- El diputado Miguel Ángel Pichetto reclamó en el Congreso declarar nula la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad por considerarla un vicio democrático.
- La solicitud fue planteada ante supuestas irregularidades en el juicio, coincidiendo con un reciente acercamiento político entre Pichetto y la expresidenta.
- La propuesta genera un debate institucional sobre la división de poderes y el límite de las facultades del Congreso para intervenir ante sentencias de la Corte Suprema.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó que el Congreso de la Nación intervenga para declarar “nula” la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El legislador de Encuentro Federal sostuvo que la sentencia confirmada por la Corte Suprema coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad” y afirmó que el Poder Legislativo tiene facultades para actuar frente a lo que consideró una grave crisis institucional.
Pichetto cuestionó el proceso judicial contra Cristina Kirchner
A través de un mensaje publicado en la red social X y durante una exposición en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pichetto aseguró que el proceso judicial estuvo atravesado por irregularidades desde sus inicios.
Según argumentó, durante el juicio se produjeron modificaciones en la integración del tribunal y restricciones en las instancias de apelación. También cuestionó la participación de los jueces de la Corte Suprema, al considerar que debieron excusarse debido a antecedentes de enfrentamientos políticos con la exmandataria.
“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, sostuvo el legislador.
La propuesta de intervención del Congreso
Durante su exposición, Pichetto planteó una interpretación institucional que seguramente abrirá un fuerte debate político y jurídico. Según explicó, la conducta de un presidente o expresidente debería analizarse mediante un procedimiento especial y no a través de la justicia ordinaria.
El diputado sostuvo que, en caso de existir elementos para una investigación, el proceso debería haber estado encabezado por la Corte Suprema, con intervención del procurador general y las garantías correspondientes para la defensa.
En ese marco, defendió la posibilidad de que el Congreso revise las consecuencias institucionales de una sentencia judicial cuando considere que existe una situación excepcional.
“Sé que este argumento va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso”, reconoció.
El acercamiento político entre Pichetto y Cristina Kirchner
El planteo del diputado se produce en medio de un notorio acercamiento con la ex presidenta, luego de años de distanciamiento político.
Tras haber sido una de las principales figuras del kirchnerismo en el Senado y posteriormente compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2019, Pichetto retomó el diálogo con la actual titular del Partido Justicialista.
El punto de inflexión ocurrió en febrero de este año, cuando visitó a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple su condena. El encuentro, que se extendió durante más de una hora, selló una reconciliación política que hoy se traduce en una defensa pública de la exmandataria y en el reclamo para que el Congreso intervenga sobre el fallo judicial.
Reclamos a un año de la condena
Las declaraciones de Pichetto coinciden con una serie de acciones impulsadas por legisladores de Unión por la Patria al cumplirse un año de la condena que derivó en la detención de Cristina Kirchner.
Durante una conferencia realizada en el Congreso, diputados y senadores peronistas denunciaron una supuesta persecución judicial, rechazaron la proscripción política de la expresidenta y reclamaron su liberación.
Entre los principales argumentos presentados figura un informe elaborado con datos del Consejo de la Magistratura que, según los legisladores, demuestra que las condiciones de detención de Cristina Kirchner son más restrictivas que las aplicadas a otros detenidos federales bajo prisión domiciliaria.
El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que “no hay plena democracia con jueces parciales” y vinculó la situación judicial de la exmandataria con decisiones de carácter político.
Mientras tanto, el planteo de Pichetto abre un nuevo frente de discusión sobre los límites entre los poderes del Estado y el alcance que podría tener una eventual intervención del Congreso sobre una sentencia ratificada por la Corte Suprema.