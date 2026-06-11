Pichetto pidió que el Congreso declare “nulo y viciado” el fallo contra Cristina Kirchner y alertó por la “fragilidad” democrática

El punto de inflexión ocurrió en febrero de este año, cuando visitó a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple su condena. El encuentro, que se extendió durante más de una hora, selló una reconciliación política que hoy se traduce en una defensa pública de la exmandataria y en el reclamo para que el Congreso intervenga sobre el fallo judicial.