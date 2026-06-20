El PJ copó Parque Lezama por Cristina Kirchner bajo la sombra de una nueva advertencia judicial

Bajo la consigna "Banderazo por Argentina, por Cristina Kirchner", los militantes se concentraron hoy en Parque Lezama para conmemorar el primer año de la detención de la expresidenta. El acto, que coincidió con el Día de la Bandera, no solo fue una muestra de apoyo a la titular del PJ, sino también un desafío directo a la justicia: el reclamo central es la revisión de su condena a seis años de prisión y el fin de su inhabilitación electoral.