Máximo Kirchner profundizó la interna: "Piden unidad pero no son capaces de ir a ver a Cristina"

Sin mencionarlo, Kirchner también apuntó contra la gestión de Alberto Fernández al advertir sobre los riesgos de construir alianzas electorales frágiles. “No sea que lleguemos de nuevo al gobierno, alguien se coma los mocos y terminemos con un presidente aún peor que el actual”, sentenció. En esa línea, rechazó la idea de "candidatos por default", reafirmando que el liderazgo del espacio debe ser plebiscitado y no heredado por inercia.