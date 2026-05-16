Pichetto pidió construir un frente opositor contra Milei y reclamó una autocrítica del peronismo

Resumen para apurados
- Miguel Ángel Pichetto llamó a conformar un frente opositor nacional que incluya al peronismo para enfrentar a Javier Milei y pidió una autocrítica interna por la derrota de 2023.
- El diputado cuestionó el ajuste sobre jubilados, salud y universidades. Propuso usar las PASO para dirimir nuevos liderazgos y criticó la falta de sostenibilidad del modelo actual.
- Esta estrategia busca unificar al arco opositor y al peronismo de cara a las elecciones de 2027, planteando que el impacto social de la crisis económica será el factor determinante.
Miguel Ángel Pichetto volvió a plantear la necesidad de construir un frente político nacional para enfrentar al gobierno de Javier Milei y reclamó un proceso de autocrítica dentro del peronismo tras la derrota electoral de 2023.
Durante una entrevista con Crónica TV, el diputado nacional por Encuentro Federal analizó el escenario político y económico actual, habló de su futuro electoral y cuestionó con dureza el impacto social del ajuste impulsado por el oficialismo, especialmente sobre los jubilados.
“La principal contradicción política actual es derrotar al Gobierno”, sostuvo Pichetto, quien insistió en la necesidad de construir “un frente nacional, un frente político que lógicamente incorpora al peronismo como el principal partido de la oposición”.
En ese marco, consideró que las PASO deben convertirse en la herramienta central para ordenar liderazgos dentro de la oposición. “La primaria es el elemento democrático que permite elegir al liderazgo que emerja de ese resultado para construir la figura; no hay política si no hay liderazgo”, afirmó.
Al referirse a posibles referentes opositores, mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al senador nacional Sergio Uñac. También se refirió a la reunión del PRO en Vicente López y a la situación política de Mauricio Macri, con quien compartió fórmula presidencial en 2019. “Creo que él tiene que defender su espacio político, que lo armó a nivel nacional. De lo contrario, ese electorado es absorbido por el actual gobierno. Es un acto de preservación que está haciendo Macri”, sostuvo.
Consultado sobre una eventual candidatura, Pichetto evitó definiciones concretas, aunque dejó en claro su acercamiento al peronismo y a otros sectores nacionales. “He tomado una decisión que no tiene dudas, que implica un camino de certeza, que es volver a dialogar, construir y caminar. Y volver a caminar dentro del ámbito del peronismo y de las fuerzas nacionales”, afirmó.
El legislador señaló además que recorre distintas provincias con la intención de aportar experiencia y colaborar en la reconstrucción política del espacio opositor. “Estoy recorriendo la provincia y el país. Estoy más en un rol de aporte, de tratar de volcar también mis vivencias y mi experiencia, en el sentido de construir también un mensaje a la sociedad”, explicó.
En ese sentido, consideró indispensable revisar errores del gobierno encabezado por Alberto Fernández. “El peronismo requiere mínimamente de un proceso de autocrítica, de señalar algunas cosas que hay que corregir para recuperar la confianza de la ciudadanía”, remarcó.
Las críticas al ajuste y la situación de los jubilados
En el plano económico, Pichetto cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y aseguró que el ajuste impactó principalmente sobre jubilados y trabajadores del sector público.
Según sostuvo, los jubilados “han perdido más del 36 % de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023”. “El ajuste se hizo sobre el universo de los jubilados fuertemente y el sector público”, afirmó.
También cuestionó los acuerdos salariales y advirtió que los incrementos pactados quedaron por debajo de la inflación. “Los salarios aumentaron en términos porcentuales, pero en el primer semestre vas a tener por debajo dos puntos, dos puntos y medio de la inflación”, indicó.
El diputado alertó además sobre el impacto de los recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud y universidades. “Se votó el presupuesto en octubre, le asignamos recursos a la salud, a la universidad, y ahora con un decretazo lo reformularon y se lo dan a Inteligencia, se lo dan a otros sectores”, criticó.
A su entender, estas decisiones alteran el espíritu de la ley de presupuesto y provocan un “daño irreparable” en servicios esenciales.
Crisis previsional y trabajo informal
Pichetto también advirtió sobre la crisis del sistema previsional y el crecimiento de los litigios judiciales contra el Estado por actualización de haberes. “Tenés un conjunto de cientos de miles de juicios que se inician en la Argentina para lograr la actualización, que tienen que circular y transitar en las distintas instancias y terminar en la Corte”, señaló.
Aunque afirmó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene una línea favorable a proteger el poder adquisitivo de los jubilados, reconoció que las definiciones judiciales suelen demorarse. “La Corte va a sacar un fallo oportunamente, seguramente más tarde de lo que los jubilados quieren”, expresó.
El legislador atribuyó parte de la crisis previsional a la informalidad laboral y cuestionó que los trabajos de plataformas digitales hayan quedado fuera de la regulación laboral. “El sistema previsional argentino se sostiene con financiamiento del Estado nacional. Hay un porcentaje muy importante de la estructura laboral en negro”, sostuvo.
Además, advirtió sobre las dificultades estructurales que enfrentan los sistemas jubilatorios en distintos países debido al aumento de la expectativa de vida. “Este modelo está sustentado en una limitación de año de vida posterior a la jubilación, y hoy la prolongación de la vida determina la crisis en el mundo de los sistemas previsionales”, explicó.
Sobre el final de la entrevista, Pichetto cuestionó la continuidad del ajuste como política permanente. “No es sostenible el permanente sacrificio y el modelo de ajuste permanente en términos de inmolarse en el altar de la inflación, cuando ves que la inflación no baja y hay irregularidades en el propio Gobierno”, afirmó.
Finalmente, consideró que el deterioro económico y social tendrá un peso determinante en las elecciones presidenciales de 2027.