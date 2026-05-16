Pichetto pidió construir un frente opositor contra Milei y reclamó una autocrítica del peronismo

Al referirse a posibles referentes opositores, mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al senador nacional Sergio Uñac. También se refirió a la reunión del PRO en Vicente López y a la situación política de Mauricio Macri, con quien compartió fórmula presidencial en 2019. “Creo que él tiene que defender su espacio político, que lo armó a nivel nacional. De lo contrario, ese electorado es absorbido por el actual gobierno. Es un acto de preservación que está haciendo Macri”, sostuvo.