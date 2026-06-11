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“Rasguñé el puesto”: Momi Giardina contó cómo llegó al escenario con Arjona

La humorista y streamer pasó por el programa de Mario Pergolini y reveló la "campaña" que hizo para conocer a su ídolo y el detalle que más le sorprendió del cantante.

“Rasguñé el puesto”: Momi Giardina contó cómo llegó al escenario con Arjona
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La humorista Momi Giardina reveló en el programa de Mario Pergolini cómo logró subir al escenario con Ricardo Arjona en Buenos Aires tras realizar una campaña en redes sociales.
  • Giardina explicó que Arjona la contactó tras ver sus publicaciones. Aunque esperaba presenciar todo el tema "Señora de las cuatro décadas", solo subió para el cierre de la canción.
  • El episodio evidencia el impacto de los creadores de contenido digital y las redes sociales para generar interacciones directas y colaboraciones con figuras de la música global.
Resumen generado con IA

Durante la serie de shows que dio Ricardo Arjona a principios de mayo, muchas figuras se vieron favorecidas. Influencers y cantantes subieron al escenario con el guatemalteco para disfrutar de la presentación. Momi Giardina fue una de las elegidas por la producción y este miércoles contó en “Otro día perdido” cómo fue la experiencia.

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En su paso por el programa de Mario Pergolini, la streamer habló de su paso por el teatro, la televisión y el cine. También contó cómo mantiene su relación con el padre de su hija de 23 años y el vínculo que une a su familia. Pero una anécdota llamó particularmente la atención de los conductores del ciclo de entrevistas y fue cómo llegó a subir al escenario con Arjona.

La campaña de Momi Giardina para estar con Arjona

Durante los primeros días de mayo, las redes sociales viralizaron el encuentro de Momi Giardina con Arjona al final de “Señora de las cuatro décadas”. Por eso Pergolini se interesó por el momento. “Cantó el tema sin mí”, dijo la bailarina, dejando atónito a su interlocutor, que no entendía el funcionamiento de la performance.

“Yo quería verlo cantar todo el tema, pero estaba atrás del escenario, me quería morir”, dijo más tarde. El arreglo con la producción, de hecho, había sido para que presenciara el cierre del clásico de Arjona y no para que estuviera durante toda la canción sobre el escenario. “Entré sol a la parte en la que él dice: ‘Señora’”, contó imitando al cantante.

Ante la consulta por su llegada a estar en el mismo banco que el guatemalteco con él abrazándola, Momi reconoció una estrategia previa. “Yo estuve haciendo como una campaña”, reconoció para sorpresa de los presentes. “¿Lloraste ese puesto?”, preguntó inquisidor Pergolini. “Rasguñé un poquito el puesto”, respondió la bailarina entre risas.

Luego contó que el mismo Arjona la llamó para decirle que la había visto en redes sociales y que quería que subiera al escenario. Sobre la experiencia que vivió, se quedó con el recuerdo del perfume de su ídolo y relató que la sorprendió su altura.

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