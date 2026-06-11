“Rasguñé el puesto”: Momi Giardina contó cómo llegó al escenario con Arjona

En su paso por el programa de Mario Pergolini, la streamer habló de su paso por el teatro, la televisión y el cine. También contó cómo mantiene su relación con el padre de su hija de 23 años y el vínculo que une a su familia. Pero una anécdota llamó particularmente la atención de los conductores del ciclo de entrevistas y fue cómo llegó a subir al escenario con Arjona.