“Nadie Dice Nada” en Tucumán: Momi Giardina, enferma, pidió médicos en el hotel

La salud de Momi Giardina de “Nadie Dice Nada”

Este jueves, mientras se emitía el programa diario, Nico Occhiato, Santi Talledo, Martín Garabal y Ángela Torres recibieron un audio de Momi desde su casa. Al aire, la bailarina contó que se sentía mal, razón por la que se había ausentado. “Amigo, estoy en la B pero a otro nivel. Van a venir a infiltrarme porque la hernia de disco al estar acostada se reventó por completo”, contó.