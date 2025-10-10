“Nadie Dice Nada” en Tucumán: Momi Giardina, enferma, pidió médicos en el hotel

El staff oficial de “Nadie Dice Nada” llegó esta madrugada a Tucumán donde tienen tres shows este fin de semana. Pero los últimos días, la salud de Momi Giardina, una de las figuras del programa, atravesó algunas complicaciones que la llevaron incluso a ausentarse durante algunas emisiones.
Esta mañana, antes del mediodía, la bailarina subió una historia a su cuenta de Instagram que causó preocupación entre sus seguidores. Ya instalada en el hotel en el que pasarán parte del fin de semana, Giardina sufrió un malestar que la llevó a solicitar asistencia médica en su habitación.
La salud de Momi Giardina de “Nadie Dice Nada”
Este jueves, mientras se emitía el programa diario, Nico Occhiato, Santi Talledo, Martín Garabal y Ángela Torres recibieron un audio de Momi desde su casa. Al aire, la bailarina contó que se sentía mal, razón por la que se había ausentado. “Amigo, estoy en la B pero a otro nivel. Van a venir a infiltrarme porque la hernia de disco al estar acostada se reventó por completo”, contó.
Por eso, sus compañeros decidieron hacer una visita a su casa y llevarle medialunas y flores. Giardina, con fiebre pero ya medicada, los recibió desde el balcón de su casa. “¿Quieren subir? No, no se tienen que enfermar”, preguntó y respondió sola Momi en una charla con sus compañeros. Más tarde dijo haber sido diagnosticada con gripe y un pico de estrés.
El jueves por la tarde subió un nuevo video a su cuenta de Instagram contando que su cuadro de salud había mejorado. “Estoy pendiendo de un hilo. Me tengo que cuidar pero mañana tenemos que dar esas dos funciones en Tucumán y lo vamos a dar todo porque somos los Power Rangers”, prometió.
Finalmente, antes del mediodía compartió una nueva historia desde su cama en el hotel en el que se hospeda. “Por suerte sigo bárbara”, escribió irónica mientras filmaba a una doctora que le hablaba y a una enfermera que preparaba una nueva inyección. “Ahora le sumé conjuntivitis”, añadió en la misma historia.
Aunque aún no se dió más información al respecto, las promesas del jueves por la tarde de la bailarina parecen seguir en pie. Por eso se espera que esta tarde esté presente en los dos shows que dará “Nadie Dice Nada” en el Teatro Mercedes Sosa.