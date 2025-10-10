Secciones
EspectáculosFamosos

“Nadie Dice Nada” en Tucumán: Momi Giardina, enferma, pidió médicos en el hotel

La influencer padeció un cuadro respiratorio con fiebre y pico de estrés. Pero este viernes por la mañana, una enfermedad más se sumó a su estado.

“Nadie Dice Nada” en Tucumán: Momi Giardina, enferma, pidió médicos en el hotel
Hace 1 Hs

El staff oficial de “Nadie Dice Nada” llegó esta madrugada a Tucumán donde tienen tres shows este fin de semana. Pero los últimos días, la salud de Momi Giardina, una de las figuras del programa, atravesó algunas complicaciones que la llevaron incluso a ausentarse durante algunas emisiones.

“Nadie Dice Nada” ya llegó a Tucumán y dará tres shows con entradas agotadas

“Nadie Dice Nada” ya llegó a Tucumán y dará tres shows con entradas agotadas

Esta mañana, antes del mediodía, la bailarina subió una historia a su cuenta de Instagram que causó preocupación entre sus seguidores. Ya instalada en el hotel en el que pasarán parte del fin de semana, Giardina sufrió un malestar que la llevó a solicitar asistencia médica en su habitación.

La salud de Momi Giardina de “Nadie Dice Nada”

Este jueves, mientras se emitía el programa diario, Nico Occhiato, Santi Talledo, Martín Garabal y Ángela Torres recibieron un audio de Momi desde su casa. Al aire, la bailarina contó que se sentía mal, razón por la que se había ausentado. “Amigo, estoy en la B pero a otro nivel. Van a venir a infiltrarme porque la hernia de disco al estar acostada se reventó por completo”, contó.

Por eso, sus compañeros decidieron hacer una visita a su casa y llevarle medialunas y flores. Giardina, con fiebre pero ya medicada, los recibió desde el balcón de su casa. “¿Quieren subir? No, no se tienen que enfermar”, preguntó y respondió sola Momi en una charla con sus compañeros. Más tarde dijo haber sido diagnosticada con gripe y un pico de estrés.

El jueves por la tarde subió un nuevo video a su cuenta de Instagram contando que su cuadro de salud había mejorado. “Estoy pendiendo de un hilo. Me tengo que cuidar pero mañana tenemos que dar esas dos funciones en Tucumán y lo vamos a dar todo porque somos los Power Rangers”, prometió.

Finalmente, antes del mediodía compartió una nueva historia desde su cama en el hotel en el que se hospeda. “Por suerte sigo bárbara”, escribió irónica mientras filmaba a una doctora que le hablaba y a una enfermera que preparaba una nueva inyección. “Ahora le sumé conjuntivitis”, añadió en la misma historia.

Aunque aún no se dió más información al respecto, las promesas del jueves por la tarde de la bailarina parecen seguir en pie. Por eso se espera que esta tarde esté presente en los dos shows que dará “Nadie Dice Nada” en el Teatro Mercedes Sosa.

Temas Nicolás Occhiato
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
6

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

¿Cuánto consume de luz un microondas que está enchufado y no se usa?

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios