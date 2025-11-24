Andy Chango necesitó la ayuda de Momi Giardina para terminar su plato en MasterChef Celebrity

Desde hace varios programas, Andy Chango y Momi Giardina consolidaron una dupla inseparable dentro de MasterChef Celebrity. Cocinan juntos, se acompañan en cada desafío y se convirtieron en una de las sociedades más sólidas del reality. Y este domingo 23 de noviembre protagonizaron uno de los momentos más comentados del programa.
Andy y Momi, inseparables en las cocinas
Todo comenzó cuando la producción los ubicó en estaciones separadas, lo que provocó el inmediato reclamo de ambos. Sus compañeros, al ver la situación, accedieron a cambiar lugares para que pudieran cocinar juntos, tal como vienen haciendo en las últimas emisiones.
Aunque Andy podía arrancar antes, decidió esperar el momento en que Momi pudiera sumarse oficialmente al desafío. “Así cocinamos todo juntos”, comentó antes de empezar.
La fobia de Andy Chango que sorprendió al jurado
Al presentar su plato, Andy Chango reveló la razón por la que necesitó una ayuda extra de su compañera.
“Fue un milagro poder entregarlo. Hay un problema serio: nunca comí ricota en mi vida, me produce náuseas tenerla cerca, no la puedo manipular. Tengo algunas cosas de chiquito… Sabía que iba a llegar este día en el que iba a tener que cocinar con ricota”, confesó entre risas y vergüenza.
Mientras los chefs evaluaban su preparación, Momi no pudo contener la risa.
“Tu mejor amiga es la que se está riendo a carcajadas”, señaló Germán Martitegui.
“Me está haciendo bullying hace dos horas”, respondió Andy, generando un momento de complicidad en el estudio.
Momi Giardina, la salvadora del plato
Cuando llegó su turno de presentar el propio, Momi explicó que trabajaron en equipo y que asistió a Andy en el paso que él no podía afrontar:
“Yo hice todo. A Andy le exprimí la ricota, todo”, contó, provocando la carcajada general.
Al probar su plato, Martitegui destacó la jugada estratégica:
“Me llama mucho la atención que hiciste los dos rellenos. Este está mucho más rico que el otro. Bien jugado ahí, porque lo dejaste afuera”.
Una dupla que sigue creciendo
La complicidad entre Andy Chango y Momi Giardina ya es una marca registrada de esta temporada de MasterChef Celebrity. Su química, el humor que comparten y el apoyo constante los convirtieron en una de las parejas favoritas del público.
Y ahora suman una nueva anécdota: la vez que Momi salvó a Andy del terror culinario de la ricota.