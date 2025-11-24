Secciones
EspectáculosFamosos

Andy Chango necesitó la ayuda de Momi Giardina para terminar su plato en MasterChef Celebrity

El músico reveló una inesperada fobia gastronómica que casi lo deja afuera del desafío.

Al presentar su plato, Andy Chango reveló la razón por la que necesitó una ayuda extra de su compañera. Al presentar su plato, Andy Chango reveló la razón por la que necesitó una ayuda extra de su compañera.
Hace 2 Hs

Desde hace varios programas, Andy Chango y Momi Giardina consolidaron una dupla inseparable dentro de MasterChef Celebrity. Cocinan juntos, se acompañan en cada desafío y se convirtieron en una de las sociedades más sólidas del reality. Y este domingo 23 de noviembre protagonizaron uno de los momentos más comentados del programa.

Andy y Momi, inseparables en las cocinas

Todo comenzó cuando la producción los ubicó en estaciones separadas, lo que provocó el inmediato reclamo de ambos. Sus compañeros, al ver la situación, accedieron a cambiar lugares para que pudieran cocinar juntos, tal como vienen haciendo en las últimas emisiones.

Aunque Andy podía arrancar antes, decidió esperar el momento en que Momi pudiera sumarse oficialmente al desafío. “Así cocinamos todo juntos”, comentó antes de empezar.

La fobia de Andy Chango que sorprendió al jurado

Al presentar su plato, Andy Chango reveló la razón por la que necesitó una ayuda extra de su compañera.

“Fue un milagro poder entregarlo. Hay un problema serio: nunca comí ricota en mi vida, me produce náuseas tenerla cerca, no la puedo manipular. Tengo algunas cosas de chiquito… Sabía que iba a llegar este día en el que iba a tener que cocinar con ricota”, confesó entre risas y vergüenza.

Mientras los chefs evaluaban su preparación, Momi no pudo contener la risa.

“Tu mejor amiga es la que se está riendo a carcajadas”, señaló Germán Martitegui.

“Me está haciendo bullying hace dos horas”, respondió Andy, generando un momento de complicidad en el estudio.

Momi Giardina, la salvadora del plato

Cuando llegó su turno de presentar el propio, Momi explicó que trabajaron en equipo y que asistió a Andy en el paso que él no podía afrontar:

“Yo hice todo. A Andy le exprimí la ricota, todo”, contó, provocando la carcajada general.

Al probar su plato, Martitegui destacó la jugada estratégica:

“Me llama mucho la atención que hiciste los dos rellenos. Este está mucho más rico que el otro. Bien jugado ahí, porque lo dejaste afuera”.

Una dupla que sigue creciendo

La complicidad entre Andy Chango y Momi Giardina ya es una marca registrada de esta temporada de MasterChef Celebrity. Su química, el humor que comparten y el apoyo constante los convirtieron en una de las parejas favoritas del público.


Y ahora suman una nueva anécdota: la vez que Momi salvó a Andy del terror culinario de la ricota.

Temas MasterchefLuna GiardinaAndy ChangoMomi Giardina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Estoy re caliente”: el Chino Leunis no se banca más a Martitegui en Masterchef

“Estoy re caliente”: el Chino Leunis no se banca más a Martitegui en Masterchef

Claudia Villafañe volvió a Masterchef Celebrity: cuál fue su rol en la gala de este domingo

Claudia Villafañe volvió a Masterchef Celebrity: cuál fue su rol en la gala de este domingo

Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

Nicki Nicole realizará un show sinfónico: cuándo será

Nicki Nicole realizará un show sinfónico: cuándo será

A 11 años de la muerte de Omar Chabán, Katja Alemann lo recordó con un sueño revelador: Seguimos conversando

A 11 años de la muerte de Omar Chabán, Katja Alemann lo recordó con un sueño revelador: "Seguimos conversando"

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Eston son los ganadores del Martín Fierro Latino 2025: el listado uno por uno

Eston son los ganadores del Martín Fierro Latino 2025: el listado uno por uno

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Comentarios