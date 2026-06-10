A qué hora juegan Corea del Sur vs República Checa y qué canal lo transmite en vivo por el Mundial 2026

Este compromiso representa el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambos combinados. Los “Tigres de Asia” llegan a la cita consolidados como un auténtico clásico de las Copas del Mundo. Inician en esta edición su undécima participación consecutiva y se transforman en el primer país de su continente en alcanzar las 12 presencias mundialistas. La escuadra conducida por Hong Myung-bo (el capitán que lideró la hazaña del cuarto puesto en 2002) arriba con un registro notable: es la única selección que finalizó invicta en las dos rondas de la clasificación asiática.