Mundial 2026

A qué hora juegan Corea del Sur vs República Checa y qué canal lo transmite en vivo por el Mundial 2026

Todos los detalles del segundo encuentro del Grupo A: el horario del partido en Guadalajara, la guía de canales para seguirlo en directo y las alineaciones estimadas de ambos seleccionados.

EL ABANDERADO. Son Heung-min volverá a ser la figura indiscutida de Corea del Sur este Mundial.
EL ABANDERADO. Son Heung-min volverá a ser la figura indiscutida de Corea del Sur este Mundial.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Corea del Sur y República Checa se enfrentarán este jueves a las 23:00 en Guadalajara por el Grupo A del Mundial 2026, buscando iniciar con un triunfo el camino a octavos.
  • Transmitido por TyC Sports y DSports, el duelo cruza la ofensiva surcoreana de Son Heung-min con la solidez de los checos, que regresan a la Copa del Mundo tras dos décadas.
  • El resultado de este histórico primer choque perfilará los clasificados del disputado Grupo A y medirá si la regularidad asiática prevalece ante la resistencia europea.
Resumen generado con IA

Tras el puntapié inicial a cargo de uno de los coanfitriones, el Grupo A del Mundial 2026 completará su primera jornada con un duelo de estilos contrapuestos y de alta intensidad. Este jueves desde las 23, Corea del Sur y República Checa se enfrentarán en Guadalajara, con el firme objetivo de dar el primer paso hacia los octavos de final en una zona que promete ser sumamente disputada.

Este compromiso representa el primer enfrentamiento oficial de la historia entre ambos combinados. Los “Tigres de Asia” llegan a la cita consolidados como un auténtico clásico de las Copas del Mundo. Inician en esta edición su undécima participación consecutiva y se transforman en el primer país de su continente en alcanzar las 12 presencias mundialistas. La escuadra conducida por Hong Myung-bo (el capitán que lideró la hazaña del cuarto puesto en 2002) arriba con un registro notable: es la única selección que finalizó invicta en las dos rondas de la clasificación asiática.

La propuesta surcoreana se apoya en el liderazgo defensivo del central Kim Min-jae (Bayern Múnich), el desequilibrio ofensivo de Kang-in Lee (PSG) y la capitanía del histórico Heung-min Son (Los Angeles FC).

La realidad de Chequia se ubica en las antípodas de la comodidad; los europeos sudaron sangre para regresar al mayor escenario del fútbol tras dos décadas de ausencias. Bajo el mando del experimentado Miroslav Koubek, de 74 años, el cuadro checo hizo de la agonía una virtud absoluta: selló su boleto tras superar dos rondas de repesca consecutivas, imponiéndose en la tanda de penales frente a Irlanda y, posteriormente, ante Dinamarca.

Chequia es un conjunto austero, directo y sumamente consistente en el retroceso, que apenas encajó ocho goles en la fase de grupos clasificatoria. Su plan de juego explota la envergadura física y el olfato goleador del delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, quien está secundado por la experiencia y el despliegue de Vladimir Coufal (Hoffenheim) y Tomás Soucek (West Ham).

Con el recuerdo difuso de aquel lejano amistoso de 2016 que terminó en festejo asiático por 2-1, las cartas están sobre la mesa. Corea del Sur quiere hacer valer su jerarquía individual y su regularidad, mientras que Chequia intentará apelar al espíritu combativo que la trajo hasta aquí para demostrar que su regreso a los Mundiales no es una mera casualidad.

Hora, TV y formaciones

COREA DEL SUR: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min y Lee Tae-seok; Paik Seung-ho y Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung y Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.  DT: Myung-Bo Hong.


REPÚBLICA CHECA: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.


Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).
Estadio: Guadalajara.
Por TV: TyC Sports y DSports (DirecTV, Flow y Paramount)

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