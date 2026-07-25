El divertido momento de Erling Haaland en el casamiento de Donnarumma que se volvió viral tras el Mundial 2026
El delantero noruego fue uno de los invitados a la boda del arquero italiano y sorprendió al liderar el tradicional "remo vikingo", el festejo que identificó a Noruega durante la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Erling Haaland se volvió viral tras tocar el tambor y liderar el "remo vikingo" en el casamiento de Gianluigi Donnarumma para recrear el festejo de Noruega en el Mundial 2026.
- La celebración fue el símbolo de Noruega en el Mundial 2026, torneo al que volvió tras seis ediciones y en el que llegó a cuartos de final impulsada por el propio Haaland.
- La viralización del festejo consolida al "remo vikingo" como una marca registrada de la identidad noruega que trasciende lo deportivo más allá de la Copa del Mundo.
Erling Haaland volvió a acaparar la atención después del Mundial 2026, aunque esta vez lejos de una cancha. El delantero noruego fue uno de los invitados al casamiento del arquero italiano Gianluigi Donnarumma y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales al recrear el famoso "remo vikingo", la celebración que popularizó la selección de Noruega durante la Copa del Mundo.
El atacante del Manchester City se subió al escenario durante la fiesta y comenzó a marcar el ritmo golpeando un tambor, mientras los invitados lo acompañaban realizando el característico movimiento sincronizado de remar.
Las imágenes no tardaron en recorrer el mundo y despertaron la nostalgia de los hinchas que siguieron el recorrido de Noruega en el Mundial.
El "remo vikingo", el sello de Noruega en el Mundial
La coreografía se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del seleccionado noruego durante la Copa del Mundo.
Inspirado en los históricos navegantes escandinavos, el festejo fue adoptado por el plantel como una muestra de identidad nacional e incluso apareció en la fotografía oficial del equipo antes del inicio del torneo.
Su popularidad explotó desde el debut ante Irak, cuando las cámaras captaron a miles de hinchas realizando el movimiento al unísono en las tribunas. Desde entonces, el "remo vikingo" acompañó cada presentación del conjunto europeo y trascendió las fronteras del fútbol.
El gran Mundial de Haaland y Noruega
Después de seis ediciones de ausencia, Noruega regresó a una Copa del Mundo con Erling Haaland como máxima figura y referente del equipo.
El conjunto europeo protagonizó una destacada campaña al alcanzar los cuartos de final, instancia en la que cayó por 2-1 frente a Inglaterra, que terminó cortando el sueño de los noruegos.
A lo largo del certamen, Haaland no solo fue noticia por sus goles y actuaciones, sino también por distintos estudios que analizaron su impresionante potencia física y su biomecánica, además de las historias que recordaron su decisión de representar a Noruega pese a haber nacido en Inglaterra.
Ahora, ya con el Mundial terminado, el delantero volvió a hacerse viral gracias a un momento distendido en la boda de Gianluigi Donnarumma, demostrando que el "remo vikingo" sigue siendo una marca registrada de Noruega incluso fuera de las canchas.