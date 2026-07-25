El divertido momento de Erling Haaland en el casamiento de Donnarumma que se volvió viral tras el Mundial 2026

Erling Haaland volvió a acaparar la atención después del Mundial 2026, aunque esta vez lejos de una cancha. El delantero noruego fue uno de los invitados al casamiento del arquero italiano Gianluigi Donnarumma y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales al recrear el famoso "remo vikingo", la celebración que popularizó la selección de Noruega durante la Copa del Mundo.