La FIFA abrirá el Mundial 2026 con un homenaje a Maradona y a Pelé

El homenaje tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca, un escenario que no fue elegido al azar. Allí, ambos ídolos escribieron capítulos imborrables de la Copa del Mundo: el Diego con su consagración en 1986 y el brasileño con la exhibición colectiva de 1970 que aún hoy se considera una de las mejores de todos los tiempos.