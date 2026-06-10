Una reconocida astróloga vaticinó qué países son los candidatos para ganar el Mundial 2026

No obstante, lo que verdaderamente encendió las alarmas fueron los oscuros vaticinios de Mhoni Vidente fuera del campo de juego, quien advirtió sobre la posibilidad latente de atentados terroristas en los Estados Unidos debido a las tensiones geopolíticas de la administración de Donald Trump. Según su visión, ciudades sede de alta densidad como Houston, Chicago y Miami se presentan como los puntos más expuestos a estas amenazas en aeropuertos, consulados o estadios, por lo que instó a las autoridades gubernamentales a extremar las medidas preventivas de seguridad.