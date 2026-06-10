Mundial 2026

Una reconocida astróloga vaticinó qué países son los candidatos para ganar el Mundial 2026

La tarotista que acertó la final de Qatar 2022 lanzó las cartas y redujo la lista de aspirantes al título. Sin embargo, sus predicciones incluyeron preocupantes advertencias fuera de la cancha.

ATENCIÓN. Mhoni Vidente anticipó que Argentina, España y Portugal serán los grandes rivales a vencer en el Mundial 2026.
ATENCIÓN. Mhoni Vidente anticipó que Argentina, España y Portugal serán los grandes rivales a vencer en el Mundial 2026.
Hace 50 Min

Resumen para apurados

  • La astróloga Mhoni Vidente vaticinó que Argentina, España y Portugal son los candidatos para ganar el Mundial 2026 en Norteamérica, basándose en sus lecturas del tarot.
  • La tarotista, que acertó la final de Qatar 2022, sumó a sus predicciones deportivas advertencias sobre posibles atentados y brotes de virus en las sedes durante el torneo.
  • Aunque sus visiones carecen de base científica, su historial de aciertos aviva la ilusión de los hinchas y resalta la necesidad de extremar medidas de seguridad para el torneo.
Resumen generado con IA

Como ocurre habitualmente antes de cada Mundial, los pronósticos y análisis futbolísticos inundan las plataformas de comunicación. Sin embargo, hay un ámbito alternativo que siempre capta la atención del público masivo: el de las predicciones astrológicas. En esta oportunidad, las miradas volvieron a posarse sobre una de las figuras más mediáticas, la astróloga cubano-mexicana Mhoni Vidente, quien lanzó sus cartas y renovó sus visiones sobre el futuro del torneo.

La tarotista anticipó con precisión quirúrgica que Argentina y Francia disputarían la final en Qatar 2022, y que el conjunto albiceleste se terminaría coronando en suelo qatarí. Para esta edición de 2026, la vidente prefirió no arriesgarse por un único favorito exclusivo. “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, aseguró de forma tajante.

La declaración mantiene al equipo de Lionel Scaloni en la conversación principal, aunque corrida de ese lugar de favorita absoluta que ostentó en la predicción de la Copa anterior. En lecturas previas, la tarotista había destacado de manera llamativa al seleccionado luso, vinculando el éxito del conjunto comandado por Cristiano Ronaldo con ciertas corrientes energéticas de la política norteamericana.

No obstante, lo que verdaderamente encendió las alarmas fueron los oscuros vaticinios de Mhoni Vidente fuera del campo de juego, quien advirtió sobre la posibilidad latente de atentados terroristas en los Estados Unidos debido a las tensiones geopolíticas de la administración de Donald Trump. Según su visión, ciudades sede de alta densidad como Houston, Chicago y Miami se presentan como los puntos más expuestos a estas amenazas en aeropuertos, consulados o estadios, por lo que instó a las autoridades gubernamentales a extremar las medidas preventivas de seguridad.

Por si fuera poco, las cartas de la astróloga también arrojaron alertas en el plano sanitario. Visualizó un contexto de alta circulación de enfermedades infecciosas debido al flujo masivo de turistas de todas partes del mundo que se congregarán en Norteamérica, sugiriendo posibles brotes de rotavirus o hantavirus en las tres naciones anfitrionas.

Si bien la propia Mhoni ha aclarado reiteradamente que sus interpretaciones son subjetivas y carecen de cualquier respaldo o rigurosidad científica, su historial de aciertos en torneos anteriores le garantiza un lugar de debate central en la previa del debut. Para los hinchas argentinos, su mensaje representa una dosis extra de mística: la misma voz que vio la gloria en Medio Oriente hoy no descarta el bicampeonato.

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