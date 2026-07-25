River apartó a Matías Galarza Fonda tras el Mundial 2026: quiénes integran la lista de jugadores que no seguirán

River continúa con la reestructuración de su plantel tras el Mundial 2026 y sumó un nuevo nombre a la lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. Se trata de Matías Galarza Fonda, quien, pese a destacarse con la selección de Paraguay en la Copa del Mundo, ya entrena en el predio de Cantilo mientras define su futuro.