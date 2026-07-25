River apartó a Matías Galarza Fonda tras el Mundial 2026: quiénes integran la lista de jugadores que no seguirán
El volante paraguayo, una de las figuras de su selección en el Mundial 2026, se sumó al grupo de futbolistas que entrenan separados del plantel de Eduardo Coudet. Bologna es el principal interesado en ficharlo.
Resumen para apurados
- Eduardo Coudet apartó a Matías Galarza Fonda del plantel de River Plate tras el Mundial 2026 en Buenos Aires para avanzar en la reestructuración del equipo.
- Pese a destacar con Paraguay, el volante entrena separado junto a Castaño y Páez, mientras Bologna negocia la compra del 70% de su pase valorado en cuatro millones de dólares.
- La decisión abarca a 11 futbolistas marginados y busca liberar cupos de extranjeros y definir salidas como la de Lencina a España para achicar la nómina del club.
River continúa con la reestructuración de su plantel tras el Mundial 2026 y sumó un nuevo nombre a la lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. Se trata de Matías Galarza Fonda, quien, pese a destacarse con la selección de Paraguay en la Copa del Mundo, ya entrena en el predio de Cantilo mientras define su futuro.
El mediocampista paraguayo llegó a la cita mundialista con algunas dudas sobre su nivel, pero terminó siendo uno de los puntos más altos de su selección. Ese rendimiento despertó el interés del Bologna de Italia, club que hoy aparece como el principal candidato para quedarse con su ficha.
River posee el 70% de los derechos económicos del jugador, porcentaje que adquirió a mediados del año pasado, y pretende recibir alrededor de cuatro millones de dólares por esa parte del pase. El 30% restante pertenece a Talleres de Córdoba.
Kevin Castaño y Kendry Páez también fueron apartados
Galarza Fonda no fue el único futbolista mundialista que quedó al margen del proyecto deportivo. Kevin Castaño, quien tuvo una participación limitada con Colombia en el Mundial, también se incorporó al grupo de jugadores separados del plantel profesional.
Si bien el colombiano mantiene sondeos desde México, Brasil e Italia, hasta el momento River no recibió propuestas formales. Su situación genera especial atención debido a la fuerte inversión que realizó el club al desembolsar 16 millones de dólares por su pase.
Otro de los casos es el de Kendry Páez. El talentoso ecuatoriano pertenece al Chelsea y se encuentra a préstamo en el "Millonario". La dirigencia busca interrumpir ese préstamo antes de tiempo para liberar un cupo de extranjero.
Santiago Lencina, cerca de salir rumbo a España
Entre los futbolistas marginados, Santiago Lencina es quien tiene el panorama más encaminado. El volante está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Burgos, de España, mediante un préstamo con opción de compra.
En los últimos días, además, River logró reducir la nómina de jugadores separados gracias a las salidas de Paulo Díaz, Maximiliano Meza y Andrés Herrera, quienes ya encontraron nuevos destinos.
Los 11 jugadores apartados por River
Actualmente, el grupo que trabaja en el predio de Cantilo está integrado por:
- Matías Galarza Fonda
- Kevin Castaño
- Kendry Páez
- Matías Viña
- Maximiliano Salas
- Germán Pezzella
- Fabricio Bustos
- Giuliano Galoppo
- Ian Subiabre
- Santiago Lencina
- Alexander Woiski