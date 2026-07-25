Lionel Messi sorprendió a toda la Selección con un regalo único después del Mundial

Resumen para apurados
- Tras el Mundial 2026, Lionel Messi regaló un kit de mate personalizado a cada jugador de la Selección Argentina para homenajear el esfuerzo compartido del plantel.
- El obsequio se viralizó por un video de la pareja de Marcos Senesi. Incluye termo Stanley dorado con logo propio, bolso grabado, mate, bombilla y yerba.
- El gesto refuerza la tradición y la cohesión interna del grupo, consolidando la unión y el sentido de pertenencia del equipo argentino para los próximos años.
Lionel Messi volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con la Selección. Tras la finalización del Mundial 2026, el capitán entregó un regalo personalizado a cada uno de los integrantes del plantel, un gesto que rápidamente se hizo viral luego de que Kelci-Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi, compartiera un video mostrando el contenido del obsequio.
El presente elegido por el rosarino fue un kit de mate personalizado, pensado para cada futbolista y con detalles exclusivos que reflejan la identidad del grupo que compartió la Copa del Mundo.
¿Qué incluye el regalo de Lionel Messi?
El kit entregado por Messi está compuesto por varios elementos personalizados:
- Un bolso de transporte marrón con las siglas de la AFA, una imagen de la Copa del Mundo y el nombre de cada jugador grabado en el frente.
- Un termo Stanley de color dorado con el logo de la marca personal de Lionel Messi.
- Un mate.
- Una bombilla con cucharita incorporada.
- Un paquete de yerba para completar el tradicional ritual argentino.
El significado del regalo
Más allá del valor del obsequio, el kit de mate representa uno de los símbolos más fuertes de la convivencia dentro de la Selección Argentina.
El mate se convirtió desde hace años en una de las tradiciones más arraigadas del plantel, acompañando concentraciones, entrenamientos, viajes y momentos de descanso. Con este regalo, Messi buscó dejar un recuerdo de la campaña mundialista y reforzar el sentido de pertenencia de un grupo que volvió a competir por el título del mundo.
El video que mostró el obsequio
Los detalles del regalo salieron a la luz gracias a Kelci-Rose Bowers, novia de Marcos Senesi, quien publicó un video en sus redes sociales mostrando cada uno de los elementos del kit.
En la grabación también comentó que llevará el regalo a Miami para conservarlo en perfectas condiciones, dejando en claro el valor sentimental que tiene el presente entregado por el capitán argentino.
Una vez más, Lionel Messi eligió un gesto sencillo, pero cargado de significado, para agradecer y homenajear a sus compañeros tras una nueva experiencia compartida con la camiseta de la Selección.