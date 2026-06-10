Atlético Tucumán: qué se sabe sobre el presunto interés de Independiente por Clever Ferreira

Medios paraguayos también replicaron con insistencia la posible salida de Ferreira e incluso tomaron contacto con el futbolista, quien se mostró cauto sobre su futuro. “La verdad es que todavía no lo sé. Estoy viajando a Tucumán para presentarme a entrenar. Nadie me dijo nada, eso lo maneja mi representante. Yo tengo contrato y debo cumplirlo. Jugar en Independiente sería un salto en mi carrera; vengo trabajando para eso y para ir a Europa, que es mi sueño. Gracias a Dios me fue bien este año. Hay propuestas, pero todavía nada concreto”, aseguró el jugador en diálogo con el programa deportivo paraguayo “Fútbol a lo grande”.