Atlético Tucumán: qué se sabe sobre el presunto interés de Independiente por Clever Ferreira

Resumen para apurados
- Independiente de Avellaneda busca fichar al defensor Clever Ferreira de Atlético Tucumán en junio de 2026 debido a su gran rendimiento, aunque aún no hay una oferta formal.
- El pase de Ferreira pertenece a Sportivo Ameliano. Atlético Tucumán posee una opción de compra del 50 % que debe ejecutar obligatoriamente antes de poder transferir al jugador.
- Una posible salida de Ferreira complicaría la defensa de Atlético Tucumán tras la grave lesión de Gastón Suso, obligando a la dirigencia a buscar refuerzos para el semestre.
Clever Ferreira tuvo un primer semestre de 2026 de menor a mayor bajo el mando de Julio César Falcioni. Sus buenas actuaciones en Atlético Tucumán despertaron rumores sobre un posible llamado a la selección paraguaya (aunque fueron sólo eso, rumores) y, en las últimas horas, su nombre comenzó a sonar con fuerza en las redes sociales como presunto refuerzo de Independiente de Avellaneda.
Sin embargo, desde el entorno del “Rojo” imponen cautela. “Si quieren, lo cierran. Pero no está cerca de que pase; ni siquiera a un paso. Si aceleran, lo pueden hacer, pero falta el visto bueno del DT”, aseguró una fuente allegada al club bonaerense, haciendo referencia a que aún resta el OK de Gustavo Quinteros y que el central no sería la prioridad número uno en este momento.
Medios paraguayos también replicaron con insistencia la posible salida de Ferreira e incluso tomaron contacto con el futbolista, quien se mostró cauto sobre su futuro. “La verdad es que todavía no lo sé. Estoy viajando a Tucumán para presentarme a entrenar. Nadie me dijo nada, eso lo maneja mi representante. Yo tengo contrato y debo cumplirlo. Jugar en Independiente sería un salto en mi carrera; vengo trabajando para eso y para ir a Europa, que es mi sueño. Gracias a Dios me fue bien este año. Hay propuestas, pero todavía nada concreto”, aseguró el jugador en diálogo con el programa deportivo paraguayo “Fútbol a lo grande”.
Â¿Futuro definido para Clever Ferreira?— Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 8, 2026
Pese al interÃ©s de Independiente de Avellaneda, Ferreira aclarÃ³ que su representante estÃ¡ manejando lasâ¦ pic.twitter.com/OvDPCcxwCs
La postura en Paraguay
En Sportivo Ameliano, club dueño de su pase, se mantienen expectantes por una transferencia que en Paraguay consideran que podría ser la más importante en la historia de la institución. También en diálogo con “Fútbol a lo grande”, el presidente del club guaraní, Héctor Melgarejo, aclaró el panorama legal. “Tucumán debe comprar primero el 50% del pase de Ferreira. Luego, si hay otro equipo interesado, nos hablarán”, dijo.
HÃ©ctor Melgarejo #Ameliano "Tucuman le compra el 50% del pase a Clever Ferreira, luego si hay otro equipo interesado nos hablarÃ¡n" sobre un interes de Independiente de Avellaneda #AM1080 pic.twitter.com/cdWAjX9AZn— FÃºtbol a lo Grande (@FALG1080am) June 8, 2026
Según indicó el portal Paraguay en vivo, Melgarejo explicó que el mecanismo contractual establece que el conjunto de 25 de Mayo y Chile tiene la prioridad y debe adquirir obligatoriamente esa mitad de la ficha antes de que el jugador pueda ser transferido a otro destino.
Paños fríos
Desde la dirigencia de Atlético optaron por desmentir apuros. “Hasta acá, son solo rumores de redes sociales. No hay nada oficial ni concreto. Nada de nada”, aseguró un vocero de la comisión directiva. Asimismo, desde el club confirmaron la situación del defensor: Ferreira se encuentra a préstamo y la institución posee una opción de compra que puede ejecutar si pretende sentarse a negociar con terceros o retener definitivamente al futbolista.
Una zona diezmada
Pese a que un potencial ingreso de dinero siempre es bienvenido para las arcas de la institución, desde lo deportivo la partida de Ferreira sería un dolor de cabeza para Falcioni. De concretarse, se transformaría en la segunda baja de peso en la zaga central titular, tras la rotura de ligamentos sufrida por Gastón Suso que lo mantendrá alejado de las canchas por el resto del año.
El paraguayo fue una pieza inamovible en el esquema del “Emperador”: fue titular en los 10 partidos que dirigió el DT en Atlético y disputó la totalidad de los minutos entre la Copa Argentina y el torneo local. Además, aportó su cuota goleadora en los triunfos 1-0 sobre Gimnasia de La Plata y 2-1 ante Sportivo Barracas.
Más allá de los sondeos, lo cierto es que el defensor debe cumplir su contrato con el “Decano”. La comisión directiva evalúa la posibilidad de ejecutar la opción de compra para quedarse con una parte de su ficha (monto y porcentaje que la dirigencia aún no oficializó, pero que desde Sportivo Ameliano aseguran que es del 50%). Si decide hacer uso de la cláusula, la CD deberá optar entre retenerlo para el próximo semestre o hacer negocio con una venta inmediata.
De cualquier manera, en 25 de Mayo y Chile ya se mueven con atención en el mercado de pases. La prioridad absoluta es sumar un marcador central zurdo para reforzar una línea que hoy cuenta con Gianluca Ferrari (con pocos minutos bajo el ala de Falcioni) y Luciano Vallejo, quien ingresó de de buena manera en la victoria sobre River y se ganó la confianza del cuerpo técnico. Mientras se esperan ofertas concretas, el plantel ya calienta motores para el regreso a las prácticas, pautado para este lunes 15 de junio.