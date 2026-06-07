La Reserva de Atlético Tucumán busca dar un paso clave hacia los cuartos de final

Atlético Tucumán tendrá esta tarde una gran oportunidad para llegar a los cuartos de final del Torneo Proyección. El equipo dirigido por Ramiro González visitará a Unión de Santa Fe este lunes desde las 15, en el predio La Tatenguita, por la 17ª fecha, penúltima jornada de la fase regular de la zona A del Apertura de Reserva. El encuentro será arbitrado por Eduardo Coyto y contará con transmisión de LPF Play.