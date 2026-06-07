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La Reserva de Atlético Tucumán busca dar un paso clave hacia los cuartos de final

El "Decano" visita este lunes a Unión en Santa Fe con el objetivo de estirar su gran racha positiva y meterse en la próxima fase del Torneo Proyección. Ramiro González repetirá el once que viene de golear a Instituto.

La Reserva de Atlético Tucumán busca dar un paso clave hacia los cuartos de final
07 Junio 2026

Resumen para apurados

  • La Reserva de Atlético Tucumán visita este lunes a las 15 a Unión de Santa Fe en La Tatenguita por el Torneo Proyección para asegurar su pase a los cuartos de final.
  • El equipo tucumano busca su quinta victoria seguida tras golear 3-0 a Instituto, lo que le permite marchar segundo en la Zona A del certamen con 27 puntos junto a Racing.
  • Un triunfo clasificará virtualmente al Decano a los playoffs antes de cerrar la fase regular de local ante Gimnasia, consolidando el gran proyecto de sus divisiones juveniles.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán tendrá esta tarde una gran oportunidad para llegar a los cuartos de final del Torneo Proyección. El equipo dirigido por Ramiro González visitará a Unión de Santa Fe este lunes desde las 15, en el predio La Tatenguita, por la 17ª fecha, penúltima jornada de la fase regular de la zona A del Apertura de Reserva. El encuentro será arbitrado por Eduardo Coyto y contará con transmisión de LPF Play.

El “Decano” atraviesa buscará sumar su quinta victoria consecutiva, una racha que lo consolidó entre los principales protagonistas del campeonato. Actualmente suma 27 puntos y comparte el segundo puesto con Racing, que lo supera únicamente por diferencia de gol. Unión, por su parte, acumula 23 unidades y también se encuentra en la pelea por un lugar en la próxima instancia.

Conforme con el rendimiento mostrado en la última presentación, González apostará por la continuidad y repetirá la formación que viene de imponerse con autoridad por 3 a 0 sobre Instituto, en Córdoba.

La fecha tendrá además otros partidos importantes para la definición de la zona. Este lunes jugarán Racing-Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata-Godoy Cruz. El martes será el turno de River-Rosario Central, mientras que el miércoles completarán la programación Argentinos Juniors-Barracas Central, Sarmiento-Talleres, San Lorenzo-Instituto y Vélez-Tigre.

Luego de su visita a Santa Fe, Atlético cerrará su participación en la fase regular como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

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