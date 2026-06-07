La Reserva de Atlético Tucumán busca dar un paso clave hacia los cuartos de final

Resumen para apurados
- La Reserva de Atlético Tucumán visita este lunes a las 15 a Unión de Santa Fe en La Tatenguita por el Torneo Proyección para asegurar su pase a los cuartos de final.
- El equipo tucumano busca su quinta victoria seguida tras golear 3-0 a Instituto, lo que le permite marchar segundo en la Zona A del certamen con 27 puntos junto a Racing.
- Un triunfo clasificará virtualmente al Decano a los playoffs antes de cerrar la fase regular de local ante Gimnasia, consolidando el gran proyecto de sus divisiones juveniles.
Atlético Tucumán tendrá esta tarde una gran oportunidad para llegar a los cuartos de final del Torneo Proyección. El equipo dirigido por Ramiro González visitará a Unión de Santa Fe este lunes desde las 15, en el predio La Tatenguita, por la 17ª fecha, penúltima jornada de la fase regular de la zona A del Apertura de Reserva. El encuentro será arbitrado por Eduardo Coyto y contará con transmisión de LPF Play.
El “Decano” atraviesa buscará sumar su quinta victoria consecutiva, una racha que lo consolidó entre los principales protagonistas del campeonato. Actualmente suma 27 puntos y comparte el segundo puesto con Racing, que lo supera únicamente por diferencia de gol. Unión, por su parte, acumula 23 unidades y también se encuentra en la pelea por un lugar en la próxima instancia.
Conforme con el rendimiento mostrado en la última presentación, González apostará por la continuidad y repetirá la formación que viene de imponerse con autoridad por 3 a 0 sobre Instituto, en Córdoba.
La fecha tendrá además otros partidos importantes para la definición de la zona. Este lunes jugarán Racing-Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata-Godoy Cruz. El martes será el turno de River-Rosario Central, mientras que el miércoles completarán la programación Argentinos Juniors-Barracas Central, Sarmiento-Talleres, San Lorenzo-Instituto y Vélez-Tigre.
Luego de su visita a Santa Fe, Atlético cerrará su participación en la fase regular como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.