Tras tocar su máximo desde enero, el dólar "blue" cayó y cerró a $1.450

El dólar "blue" registró una baja este miércoles y cerró a $1.450 para la venta, luego de alcanzar en la jornada previa su valor más alto desde fines de enero. La cotización paralela resignó $10, equivalente a una caída del 0,7%.
También retrocedió el dólar oficial, que acumuló su segunda baja consecutiva. En esta oportunidad cayó $5 para finalizar la rueda a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA).
En el mercado mayorista, el monto operado en el segmento de contado mostró un importante incremento. Las operaciones alcanzaron los U$S529,4 millones, unos U$S130 millones más que el martes. La mayor oferta presionó a la baja la cotización del dólar comercial, que descendió $8,50, hasta los $1.432,50.
De esta manera, el dólar mayorista cerró en su precio más bajo desde el 2 de junio. Además, redujo a $24,50 la suba acumulada durante junio. En el balance de 2026, la cotización mayorista todavía muestra una caída de $22,50, lo que representa una baja del 1,5% desde el inicio del año.
Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para esta jornada un techo de las bandas cambiarias de $1.776,27. Con el cierre en $1.432,50, el dólar mayorista quedó $343,77 por debajo de ese límite, una distancia equivalente al 24% del máximo permitido dentro del esquema de flotación.