El dólar "blue" subió y tocó su valor más alto desde fines de enero: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

El dólar "blue" volvió a subir este martes y alcanzó los $1.460 para la venta, tras registrar un incremento de $15 en la jornada. Con este movimiento, el billete negociado en el mercado informal igualó el precio que exhiben los bancos para la venta al público.
En lo que va de junio, la divisa acumula un alza de $30, lo que le permitió alcanzar su cotización más alta desde el 30 de enero.
En el mercado minorista, el dólar al público descendió $5 y cerró a $1.460 para la venta, de acuerdo con la referencia del Banco Nación. Además, el Banco Central informó que el promedio de cotización en las entidades financieras fue de $1.463,83 para la venta y de $1.412,46 para la compra.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio recortó $5,50 o 0,4% y cerró en $1.441. Pese a la baja diaria, el dólar acumula un incremento de $33 durante junio. En el balance de 2026, en tanto, mantiene una caída de $14.
Por su parte, el BCRA fijó en $1.774,75 el límite superior de su esquema de bandas cambiarias. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $333,75 de ese techo establecido para la libre flotación.