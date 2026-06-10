El desafío que tendrá Andrés Yllana: abstraerse del ruido y lograr que San Martín vuelva a ganar

Ahí aparece el principal reto para Yllana. No pasa solamente por preparar un partido o elegir un equipo. Pasa por lograr que el plantel vuelva a enfocarse exclusivamente en el fútbol. Que los jugadores no se distraigan con todo lo que se habla alrededor. Que las conversaciones sobre el futuro del banco no se trasladen al vestuario. Y que la incertidumbre no termine afectando a un equipo que ya llega golpeado desde lo deportivo.