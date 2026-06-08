Según el Gobierno, Manuel Adorni presentará su declaración jurada esta semana

Más allá del contenido de la declaración jurada, el juez federal Ariel Lijo evalúa citar a Adorni a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio. El magistrado tiene a su cargo dos causas vinculadas al funcionario: una relacionada con el crecimiento de su patrimonio y otra que investiga su vínculo con Marcelo Grandio, el periodista amigo del jefe de Gabinete que obtuvo contratos con el Estado y financió un viaje en jet privado a Punta del Este para Adorni y su familia.