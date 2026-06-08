Según el Gobierno, Manuel Adorni presentará su declaración jurada esta semana

Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentará esta semana su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción en Buenos Aires para justificar su patrimonio bajo investigación.
- La entrega ocurre tras un mes de retraso y en coincidencia con el inicio del Mundial, mientras la Justicia investiga gastos y deudas del funcionario superiores a 725.000 dólares.
- A pesar de la presentación, el juez federal Ariel Lijo evalúa citar a Adorni a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno por presunto enriquecimiento ilícito.
Después de un mes desde que Javier Milei aseguró que Manuel Adorni presentaría su declaración jurada “en los próximos días”, en la Casa Rosada confirmaron que el jefe de Gabinete entregará la documentación “seguramente” esta semana. En el oficialismo consideran que la presentación permitirá poner fin a más de tres meses de especulaciones y cuestionamientos sobre la situación patrimonial del funcionario.
“Terminan de revisarla y se manda. Va a estar todo bien. Explicado lo que tenga que explicarse”, señalaron este lunes desde Balcarce 50. En el entorno de Adorni habían fijado como fecha límite el 15 de junio para formalizar la entrega.
El plazo coincide con el inicio del Mundial 2026, cuyo partido inaugural se disputará este jueves 11 a las 14. Desde el Gobierno aseguraron que se trata de una coincidencia, aunque en distintos despachos oficiales admiten que el impacto mediático del torneo podría relegar el tema a un segundo plano.
“Era previsible que iba a buscar el momento de menor repercusión posible”, habían señalado días atrás fuentes oficiales a TN.
Aunque Adorni evitó anticipar detalles sobre el contenido de la declaración, el mencionado medio informó que el funcionario planea justificar parte de los fondos investigados por la Justicia mediante una herencia de su padre y los ingresos previos de su esposa, Bettina Angeletti.
A comienzos de mayo, el propio Javier Milei había salido públicamente en defensa del jefe de Gabinete. “Adorni es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, afirmó el Presidente.
La presentación ante la Oficina Anticorrupción obligará al funcionario a explicar cómo afrontó compromisos económicos que, entre gastos y deudas, superarían los U$S 725.000. La cifra incluye la compra y refacción de dos propiedades, un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, además de viajes familiares, la adquisición de una camioneta nueva y otros gastos.
Más allá del contenido de la declaración jurada, el juez federal Ariel Lijo evalúa citar a Adorni a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio. El magistrado tiene a su cargo dos causas vinculadas al funcionario: una relacionada con el crecimiento de su patrimonio y otra que investiga su vínculo con Marcelo Grandio, el periodista amigo del jefe de Gabinete que obtuvo contratos con el Estado y financió un viaje en jet privado a Punta del Este para Adorni y su familia.
Mientras tanto, y con el Mundial concentrando buena parte de la atención pública, Javier Milei ordenó a su Gabinete mantener el ritmo de la agenda legislativa y avanzar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
En ese marco, la Cámara de Diputados prevé sesionar a fines de junio para debatir el proyecto de super-RIGI, la Ley de Lobby y el acuerdo con los holdouts por el default de 2001. El Senado, en tanto, analiza convocar a una sesión antes de fin de mes con un temario aún abierto.
Para coordinar esa agenda política, Adorni encabezará este jueves una nueva reunión de la mesa política del oficialismo.