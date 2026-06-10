Nueva protesta estudiantil en la ESEA: denunciaron falta de aulas y suciedad en el establecimiento

Catalina Figueroa, secretaria de externas del centro de estudiantes, explicó que la movilización es para exigir respuestas. "Estamos cansados de pedir que nos presten atención desde el ministerio de Educación y de la Casa de Gobierno. Esto no es un problema de ahora, sino que es de muchos años, no hay bancos, no hay limpieza, y recién ahora están limpiando y lo hacen de mala gana, se nos ríen", detalló.