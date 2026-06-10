Nueva protesta estudiantil en la ESEA: denunciaron falta de aulas y suciedad en el establecimiento
Resumen para apurados
- Alumnos de la escuela de arte ESEA en Tucumán realizaron una sentada en la calle para reclamar por la falta de aulas, suciedad y la presencia de roedores en el edificio.
- La protesta ocurre tras meses de reclamos sin respuestas sobre el destino de 700 millones de pesos, falta de bancos y denuncias por malos tratos del personal directivo.
- La movilización busca respuestas del Ministerio de Educación ante una crisis edilicia que afecta las clases y expone la falta de mantenimiento estatal en las escuelas.
Con una sentada en la calle, los estudiantes realizaron una protesta por el estado edilicio de la Escuela Superior de Enseñanza Artística (ESEA). La manifestación visibilizó una situación que viene desde hace meses y que no tiene solución, con aulas insuficientes (funcionan 10 para 12 cursos) y convivencia con roedores y suciedad.
“¿Dónde están los $700.000.000? La ESEA se cae, nos abandonaron”, se pudo leer en la pancarta sostenida por los alumnos que participaron en la protesta.
Catalina Figueroa, secretaria de externas del centro de estudiantes, explicó que la movilización es para exigir respuestas. "Estamos cansados de pedir que nos presten atención desde el ministerio de Educación y de la Casa de Gobierno. Esto no es un problema de ahora, sino que es de muchos años, no hay bancos, no hay limpieza, y recién ahora están limpiando y lo hacen de mala gana, se nos ríen", detalló.
"Recibimos malos tratos de parte de los directivos, y del personal de limpieza", agregó. Las alumnas también recordaron que hace dos meses hicieron una sentada en la calle y todavía no hubo ninguna respuesta oficial a sus reclamos.
"El personal de limpieza es irrespetuoso, atrevido y abuso tanto en el habla y en cómo te miran y cómo te dicen cosas. Hablamos con los directivos y no nos dieron pelota con esto", resaltó.
Mirá la entrevista completa en LG Play.