Reclamos de padres de alumnos de la Escuela Superior de Enseñanza Artística a Montaldo

Resumen para apurados
- Padres de la Escuela Superior de Enseñanza Artística reclamaron ayer a la ministra Susana Montaldo en Tucumán por el deterioro edilicio y el destino de fondos para obras públicas.
- La protesta ocurrió en el Teatro San Martín con carteles denunciando falta de aulas y plagas. Montaldo vinculó las demoras al recorte de financiamiento por parte de la Nación.
- El conflicto visibiliza la crisis de infraestructura escolar. La Provincia buscará gestionar aportes nacionales para finalizar proyectos urgentes en establecimientos educativos.
Un cartel reclamando por el estado edilicio de la Escuela Superior de Enseñanza Artística recibió a la ministra de Educación, Susana Montaldo, cuando llegó ayer al teatro San Martín, para poner en funciones a Sandra Maldonado en el Ente Cultural.
“¿Dónde están los $700.000.000? La ESEA se cae, nos abandonaron”, se leía en la pancarta sostenida por los padres de los mismos alumnos que actuaron en el escenario del teatro minutos después, con distintos números en celebración del Día Internacional de la Danza. La protesta visibilizó una situación que viene desde hace meses y que no tiene solución, con aulas insuficientes (funcionan 10 para 12 cursos) y convivencia con roedores y suciedad.
Montaldo fue abordada por la prensa tras el acto y mientras los padres se quejaban de que no eran atendidos por las autoridades de su cartera. Señaló que ayer no era el momento ni el lugar de ninguna protesta. “El martes estuvo el supervisor en la ESEA, y también vino Infraestructura. Hay una etapa de la construcción que se ha demorado, porque hay otros proyectos que van a incidir también en esa escuela y por eso se van a hacer las cosas más urgentes hasta tanto esté definido cómo sigue el tema”, aseveró.
“Hemos quedado con muchos contratos pendientes entre algunas empresas de construcción y la Nación, que han dejado las escuelas con el 10% o con el 15% de ejecución y la Provincia se hizo cargo en todo lo que pudo. Estamos viendo cómo solucionamos esta situación en las escuelas que faltan, que eran como 40 y todavía nos quedan cinco o seis por resolver”, admitió.
Acerca de la limpieza en el establecimiento, aclaró que el personal auxiliar está compuesto por tres empleados, pero que al momento de hacer la inspección no se encontraba ninguno. “Necesitamos que los directivos controlen, tienen que tener un liderazgo sobre el personal. Estamos viendo cómo se organiza la escuela para evitar estas cuestiones. En los establecimientos con orientación artística, los espacios con distintos a los que se necesitan para una clase normal de matemática o lengua, lo que también estamos evaluando”, planteó, sin precisar si se evalúa un cambio en la conducción del establecimiento.
“Yo voy a la escuela y escucho a los padres y a los docentes. Si ellos me hubieran pedido la semana pasada una entrevista, recibo a todos”, puntualizó la funcionaria.
Desgaste
Sobre el relevo en Cultura, Montaldo reconoció que “se suscitaron en el último tiempo una serie de situaciones; hemos vivido dos años y medio en los que Humberto Salazar (el ex titular del Ente) ha enriquecido en muchos aspectos el área, pero después otros se volvieron conflictivos”. “Se cumplió una etapa y era necesario un cambio”, añadió.
“No es un tema personal, sino que en el país y en la provincia se ha ido disminuyendo y empobreciendo en general, ha dejado de tener el presupuesto que tenía anteriormente. La Argentina se encuentra con una serie de dificultades económicas. Queremos volver a sentarnos con Economía y con el gobernador Osvaldo Jaldo, para volver a gestionar aportes con la Nación”, concluyó.