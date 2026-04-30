Reclamos de padres de alumnos de la Escuela Superior de Enseñanza Artística a Montaldo

Montaldo fue abordada por la prensa tras el acto y mientras los padres se quejaban de que no eran atendidos por las autoridades de su cartera. Señaló que ayer no era el momento ni el lugar de ninguna protesta. “El martes estuvo el supervisor en la ESEA, y también vino Infraestructura. Hay una etapa de la construcción que se ha demorado, porque hay otros proyectos que van a incidir también en esa escuela y por eso se van a hacer las cosas más urgentes hasta tanto esté definido cómo sigue el tema”, aseveró.