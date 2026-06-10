Video: Brian Sarmiento habló de sus hijas y tuvo un fuerte cruce con Santiago del Moro
Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento fue confrontado por Santiago del Moro sobre la relación que mantiene con sus hijas. El exfutbolista habló de los obstáculos legales y económicos que, según afirmó, le impiden viajar a España para reencontrarse con ellas.
Resumen para apurados
- El exfutbolista Brian Sarmiento y el conductor Santiago del Moro mantuvieron un tenso cruce en Gran Hermano debido al distanciamiento del jugador con sus hijas en España.
- El conductor cuestionó su paternidad, a lo que Sarmiento respondió que enfrenta problemas económicos y trabas judiciales que le impiden viajar, además de críticas de sus ex.
- Este cruce televisivo reinstaló la polémica sobre la responsabilidad parental y la exposición mediática, generando un fuerte debate en redes sociales y la opinión pública.
El regreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertido. Luego de su eliminación, el exfutbolista protagonizó un tenso intercambio con Santiago del Moro que puso el foco en un tema personal que viene generando debate desde hace tiempo: su relación con sus hijas.
Durante la emisión en vivo, el conductor decidió abordar directamente la situación y cuestionó a Sarmiento sobre la distancia que mantiene con las niñas, quienes viven en España. La conversación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.
Qué le reclamó Santiago del Moro a Brian Sarmiento
En medio de la entrevista, Del Moro planteó que la responsabilidad como padre debía estar por encima de cualquier circunstancia vinculada al reality o a la exposición mediática.
El conductor le preguntó si en algún momento había intentado viajar para reencontrarse con sus hijas. Ante ese planteo, Sarmiento respondió que existen dificultades legales y económicas que le impidieron concretar ese viaje.
Según explicó, recibió asesoramiento legal que le advirtió sobre posibles inconvenientes judiciales en caso de trasladarse a España debido a una situación pendiente relacionada con obligaciones económicas. También sostuvo que no contaba con los recursos necesarios para afrontar el viaje.
La relación con sus hijas volvió a quedar bajo la lupa
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el cambio en el discurso de Sarmiento respecto de sus hijas durante su segunda participación en el reality.
Del Moro señaló que muchos televidentes percibieron que el exjugador comenzó a referirse con mayor frecuencia al tema, algo que no había ocurrido durante su primera estadía en la casa. Además, recordó que las exparejas de Sarmiento realizaron declaraciones públicas en las que cuestionaron la falta de contacto y de avances para resolver el distanciamiento familiar.
Frente a esos cuestionamientos, el exfutbolista aseguró que intentó ordenar primero los aspectos legales relacionados con la situación y afirmó que mantiene el deseo de preservar su vínculo como padre.
Qué dijo Brian Sarmiento sobre el contacto con sus hijas
Durante la entrevista, Sarmiento también reveló que logró mantener algunas conversaciones con sus hijas mediante videollamadas.
Según relató, dialogó con las mayores para explicarles su situación y aseguró que una de ellas manifestó interés en continuar el contacto. Además, contó que consultó a la menor si estaba de acuerdo con que la mencionara durante el programa y afirmó haber recibido una respuesta positiva.
El intercambio en el estudio dejó expuestas diferencias de criterio sobre cómo afrontar una situación familiar compleja y volvió a instalar el tema en la agenda mediática, generando repercusiones entre los seguidores del reality y en las redes sociales.