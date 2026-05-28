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Las hijas de Brian Sarmiento pidieron quitarse su apellido y avanzarán con un pedido judicial

La situación salió a la luz luego de las declaraciones de Diana Ruiz, madre de las niñas.

Las hijas de Brian Sarmiento pidieron quitarse su apellido y avanzarán con un pedido judicial
Las hijas de Brian Sarmiento pidieron quitarse su apellido y avanzarán con un pedido judicial
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Las hijas del exfutbolista Brian Sarmiento solicitarán ante la Justicia argentina quitarse el apellido paterno y que este renuncie a la paternidad por falta de vínculo filial.
  • La madre, Diana Ruiz, reveló la situación tras el paso de Sarmiento por un reality, donde se expuso su deuda alimentaria y la nula relación que mantiene con las menores.
  • El caso se evaluará bajo la adopción por integración. De prosperar, un juez decidirá el cambio de filiación, aunque el exfutbolista podría seguir obligado a pagar la cuota.
Resumen generado con IA

El exfutbolista Brian Sarmiento vuelve a quedar en el centro de la polémica, esta vez por el delicado conflicto familiar que atraviesa con sus hijas. Según trascendió en las últimas horas, las menores quieren quitarse el apellido paterno y pedirían ante la Justicia que el exjugador renuncie a su paternidad.

La situación salió a la luz luego de las declaraciones de Diana Ruiz, madre de las niñas, quien habló sobre el vínculo prácticamente inexistente entre Sarmiento y sus hijas, además de la deuda alimentaria que mantuvo durante años.

El conflicto entre Brian Sarmiento y sus hijas

El tema tomó relevancia pública después del ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde también se conoció la deuda por cuota alimentaria que mantenía con sus tres hijas.

En ese contexto, el exfutbolista aseguró en el programa A la Barbarossa que había salido momentáneamente de la casa para regularizar los pagos y ponerse al día con las obligaciones económicas.

Sin embargo, la situación familiar estaría lejos de resolverse.

Según reveló la hija mayor, las niñas desean desvincularse legalmente de su padre biológico. “Se quieren sacar el apellido. La más grande considera a la pareja de su mamá como su padre”, contaron en el programa LAM (América TV).

“Quieren sacarse el apellido hace mucho tiempo”

En diálogo con el ciclo conducido por Ángel de Brito, Diana Ruiz explicó que el deseo de las menores no es reciente.

“Mis hijas quieren sacarse el apellido hace mucho tiempo”, aseguró.

Además, contó que Sarmiento tampoco estaría de acuerdo con que la actual pareja de Ruiz adopte a las niñas.

“No quiere saber nada con que mi pareja adopte a las nenas. ‘Si él quiere tener hijos, que los tenga’, me dijo”, relató la mujer.

De acuerdo con lo informado por la panelista Pía Shaw, las hijas no solo buscarían cambiar su apellido sino también avanzar para que el exfutbolista renuncie a la paternidad.

Qué implica el pedido judicial contra Brian Sarmiento

La abogada Mariana Gallego explicó en televisión cuáles son las herramientas legales que podrían utilizarse en este caso.

“Hay suspensión, privación y extinción absoluta de la responsabilidad parental”, detalló la letrada.

Según indicó, en la situación de Brian Sarmiento se estaría evaluando una “adopción por integración”, una figura legal que permite reconocer formalmente el vínculo de crianza entre un menor y la pareja de uno de sus padres biológicos.

“Es la forma de legalizar y cuidar un vínculo de crianza que existe en la vida y en los papeles”, explicó Gallego.

Cómo sería el proceso judicial

La especialista también detalló cómo se desarrollaría el procedimiento en caso de avanzar con el pedido ante la Justicia.

“En la adopción por integración es obligatoria la escucha del progenitor de origen, luego a las hijas y después está toda la prueba que el abogado ofrezca”, indicó.

Entre las pruebas posibles mencionó pericias psicológicas, informes de trabajadoras sociales y distintas evaluaciones sobre el funcionamiento de la familia ensamblada.

Además, aclaró que la decisión final dependerá exclusivamente del juez que intervenga en la causa.

Brian Sarmiento podría seguir pagando cuota alimentaria

Por último, la abogada explicó que, incluso si prosperara el pedido de adopción por integración, Brian Sarmiento podría seguir teniendo obligaciones económicas respecto de sus hijas.

“Si pierde el vínculo o no depende de lo que decida el juez. Normalmente es simple y no perdería el vínculo. Él puede tener que seguir pasando cuota. El padre afín tiene obligaciones alimentarias”, concluyó.

Mientras tanto, el conflicto familiar sigue generando repercusión mediática y reabre el debate sobre la responsabilidad parental y el impacto emocional de los conflictos entre padres e hijos.

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