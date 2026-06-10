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La serie más vista de Netflix tiene solo tres capítulos y cuenta una historia real estremecedora

Estrenada el pasado 5 de junio de 2026, la producción se convirtió rápidamente en una de las más vistas de la plataforma.

La serie más vista de Netflix tiene solo tres capítulos y cuenta una historia real estremecedora
La serie más vista de Netflix tiene solo tres capítulos y cuenta una historia real estremecedora
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix estrenó el 5 de junio de 2026 'El testigo', una exitosa miniserie de tres capítulos sobre un niño de dos años que presenció el asesinato de su madre en 1992.
  • La obra, creada por Rob Williams, recrea las fallas de la investigación policial en el Reino Unido y el profundo trauma psicológico que afectó a la familia tras la tragedia.
  • El éxito global de la producción consolida el interés por el 'true crime' con enfoque humano, destacando por su sensibilidad al retratar la supervivencia ante la adversidad.
Resumen generado con IA

Netflix volvió a captar la atención de millones de suscriptores con una producción tan breve como estremecedora. Se trata de "El testigo", una miniserie de apenas tres capítulos que está causando sensación a nivel mundial gracias a una historia basada en hechos reales que combina drama, crimen y una profunda carga emocional.

Estrenada el pasado 5 de junio de 2026, la producción se convirtió rápidamente en una de las más vistas de la plataforma. El thriller de true crime fue creado por Rob Williams y dirigido por Alex Winckler, y ya recibió elogios de la crítica especializada por su enfoque humano y su relato desgarrador.

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De qué trata "El testigo", la serie que triunfa en Netflix

La miniserie está inspirada en uno de los casos criminales más impactantes ocurridos en el Reino Unido durante la década de 1990.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama sigue la historia de Alex Hanscombe, quien desde los dos años y hasta su adolescencia debe convivir con las secuelas de haber presenciado el brutal asesinato de su madre, Rachel Nickell, ocurrido en 1992.

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La serie muestra cómo el pequeño se convierte en el único testigo del crimen y cómo su padre intenta protegerlo mientras la investigación policial avanza entre errores, controversias y decisiones cuestionadas por la opinión pública.

Una historia real que conmueve a los espectadores

Más allá de los elementos propios del género policial, "El testigo" pone el foco en las consecuencias emocionales que deja una tragedia de semejante magnitud sobre una familia.

La crítica destacó especialmente la sensibilidad con la que la producción aborda el trauma infantil y la lucha por reconstruir una vida después de un hecho devastador.

Pat Stacey, crítico del Irish Independent, definió a la serie como: "Este conmovedor drama es más que otra historia de true crime. Es, sobre todo, una historia de supervivencia en las circunstancias más espantosas".

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