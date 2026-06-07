La brutal historia real que inspiró "El testigo", la nueva miniserie de Netflix

Netflix: de qué se trata la serie "El testigo"

La mañana del 15 de julio, Nickell salió a pasear por el parque con su pequeño hijo y su perro, lejos de imaginar el trágico destino que le esperaba. De forma intempestiva, un agresor la abordó para apuñalarla en 49 ocasiones y cometer un abuso sexual posterior a su fallecimiento. Ningún vecino presenció el brutal ataque en ese momento, por lo cual las autoridades supieron del crimen únicamente cuando un transeúnte descubrió al niño llorando desconsoladamente sobre el cuerpo sin vida de su madre.