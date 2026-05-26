Qué televisores y celulares se quedarán sin Netflix a partir del 1 de junio de 2026

El avance de las actualizaciones digitales vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la obsolescencia programada. A partir del 1 de junio de 2026, Netflix interrumpirá de manera definitiva el soporte de su aplicación nativa para una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos móviles fabricados, en su mayoría, antes de 2015. A partir de esa fecha, los usuarios que posean los modelos afectados no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación, perdiendo por completo el acceso a sus catálogos de películas y series.