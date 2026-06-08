José Coronado vuelve a Netflix con una inquietante película de suspenso que promete ser un éxito

Netflix apuesta fuerte por las producciones españolas y ya tiene listo uno de sus lanzamientos más esperados de 2026. Se trata de Los creyentes, una inquietante película de suspenso psicológico protagonizada por José Coronado y Stéphanie Magnin, que llegará a la plataforma el próximo 24 de julio con una historia cargada de misterio, secretos familiares y una tensión creciente que mantendrá a los espectadores en vilo.