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José Coronado vuelve a Netflix con una inquietante película de suspenso que promete ser un éxito

José Coronado regresa a Netflix con Los creyentes, un thriller psicológico que combina misterio, tensión familiar y teorías conspirativas. La película, protagonizada junto a Stéphanie Magnin, se estrenará el 24 de julio y ya se perfila como una de las grandes apuestas de la plataforma para 2026.

José Coronado vuelve a Netflix con una inquietante película de suspenso que promete ser un éxito
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El 24 de julio de 2026, Netflix estrenará a nivel mundial 'Los creyentes', un thriller protagonizado por José Coronado sobre un inquietante secreto familiar.
  • Dirigido por Roger Gual, el filme reúne a los creadores de Élite y se rodó en España y Alemania, enfocándose en la desconfianza entre una hija y su obsesivo padre.
  • Esta producción consolida la apuesta de Netflix por el suspenso español y busca posicionar a la película como uno de los mayores éxitos globales de la plataforma en 2026.
Resumen generado con IA

Netflix apuesta fuerte por las producciones españolas y ya tiene listo uno de sus lanzamientos más esperados de 2026. Se trata de Los creyentes, una inquietante película de suspenso psicológico protagonizada por José Coronado y Stéphanie Magnin, que llegará a la plataforma el próximo 24 de julio con una historia cargada de misterio, secretos familiares y una tensión creciente que mantendrá a los espectadores en vilo.

La nueva producción se presenta como una combinación de drama familiar, conspiraciones y sospechas que se intensifican a medida que avanza la trama. Lo que comienza como el regreso de una hija para despedir a su madre termina transformándose en una inquietante investigación donde cada personaje parece esconder algo.

De qué trata “Los creyentes”

La historia sigue a Ruth, una mujer de 30 años que regresa a su hogar tras la muerte de su madre en circunstancias poco claras. Allí vuelve a encontrarse con su padre Martín, interpretado por José Coronado, un hombre que desde su jubilación adoptó una personalidad distante, irritable y obsesionada con una teoría conspirativa que domina por completo su vida.

El reencuentro entre ambos está marcado por viejos conflictos y una profunda desconfianza. A medida que conviven bajo el mismo techo, Ruth comienza a sospechar que su padre podría estar relacionado con la muerte de su madre.

Lo que inicialmente parece una simple intuición se transforma en una peligrosa investigación personal. La incertidumbre crece y la relación entre padre e hija deriva en un intenso juego psicológico donde las fronteras entre la realidad, la paranoia y la verdad se vuelven cada vez más difusas.

Un equipo creativo con experiencia en grandes éxitos

La película está dirigida por Roger Gual y producida por la compañía El Desorden Crea.

El guion marca además el reencuentro creativo entre Carlos Montero y Darío Madrona, responsables de algunos de los mayores éxitos recientes de la ficción española.

El rodaje se desarrolló en diferentes escenarios de Asturias, Madrid y Berlín, aportando una estética visual que acompañará el tono oscuro y perturbador de la historia.

El elenco también incluye a Fanny Gautier y Alberto Olmo, quienes completan el reparto principal.

José Coronado vuelve a apostar por el suspenso

Uno de los principales atractivos de Los creyentes es la presencia de José Coronado, uno de los actores más reconocidos de España.

A lo largo de su carrera ha construido una sólida reputación interpretando personajes complejos y cargados de matices psicológicos. Sus trabajos recientes en exitosas series consolidaron su imagen como una figura ideal para liderar relatos de misterio y tensión.

En esta ocasión, encarna a un hombre envuelto en sospechas, cuyo comportamiento errático obliga a preguntarse constantemente si se trata de una víctima de sus propias obsesiones o de alguien que oculta un oscuro secreto.

Cuándo se estrena “Los creyentes” en Netflix

Netflix confirmó que Los creyentes estará disponible a nivel mundial desde el 24 de julio de 2026.

Con una trama que mezcla drama familiar, conspiraciones y thriller psicológico, la película aparece como una de las grandes apuestas del catálogo de la plataforma para este año y una candidata a convertirse en uno de los títulos más comentados entre los amantes del suspenso.

La gran incógnita que plantea la historia es simple, pero inquietante: ¿las sospechas de Ruth son reales o la verdad es mucho más perturbadora de lo que imagina? Ese misterio será el motor de una película que promete mantener la tensión hasta el último minuto.

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