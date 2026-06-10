Un GPS, clave para seguir la ruta de los 470 kilos de cocaína

“Por eso es clave la gestión que hizo el gobernador Osvaldo Jaldo y sus pares del NOA para solicitarle a la Nación todo lo referente a la adquisición de tecnología para hacerle frente al crimen organizado y evitar que termine de instalarse en la región”, sostuvo el funcionario judicial en una entrevista con LA GACETA. “Estamos ante una situación compleja. Suena contradictorio que, ante el avance de estas organizaciones criminales, se reduzca el presupuesto de la fuerza que debe controlar las fronteras del país. Pese a todas las limitaciones, seguimos haciendo frente a esta batalla, pero con eso no alcanza”, finalizó Vehils Ruiz.