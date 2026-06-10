Un GPS, clave para seguir la ruta de los 470 kilos de cocaína

Todas las investigaciones se resuelven con el más mínimo detalle. Eso puede ocurrir en la causa iniciada por el secuestro de 470 kilos de cocaína. Se confirmó que la camioneta utilizada para transportar la droga tenía colocado un GPS. Ese instrumento será analizado por las autoridades y esa pericia permitiría determinar cuál fue el recorrido que hizo.
El viernes pasado, personal de Gendarmería detuvo una Toyota Hilux que circulaba de norte a sur por la ruta 157, a la altura del río Seco. Revisaron el vehículo y encontraron la droga, por lo que su conductor, Marcos Nacif, quedó detenido. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá, actual dueño de una importante verdulería en esa ciudad y, según los investigadores, supuesto responsable de la carga y propietario del vehículo utilizado para transportar la cocaína.
“Esta es una investigación que reciéncimienza. Estamos ante un caso excepcional. Por un lado, confirmaría que Tucumán se está transformando en un centro de acopio de estupefacientes y, por otro, que el volumen decomisado evidenciaría la presencia de organizaciones criminales de gran envergadura”, sostuvo el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
La causa todavía tiene varios interrogantes sin responder. Pero con el análisis del GPS se podrían aclarar varios puntos. Uno de ellos, es establecer el lugar donde se cargó la cocaína. Los investigadores sospechan que la carga fue transportada por vía aérea hasta un punto desconocido. De allí fue retirada por Nacif, que tenía como tarea trasladarla a un sitio por el momento desconocido. Por la cantidad, se cree que la “merca” no era para el consumo interno, sino para enviarla a otra jurisdicción.
Las pericias determinarán con exactitud el recorrido que hizo la camioneta. Posiblemente permitan identificar el lugar donde aterrizó el vuelo narco. Los peritos, en un informe preliminar, señalaron que, por el estado en el que fueron encontrados los 15 bultos, éstos no fueron arrojados desde el aire -esta modalidad es conocida como “bombardeo”-. Lo más probable es que la nave haya aterrizado y que personas desconocidas hayan cumplido la tarea de descarga.
Los datos que se podrían obtener del GPS no sólo podrían revelar el lugar donde se registró el supuesto aterrizaje, sino también la cantidad de veces que la camioneta se desplazó hacia ese sitio u otros aledaños y desde hace cuánto tiempo lo hacía. “No sé si es un error infantil, pero sí se puede llegar a pensar que estamos ante una organización que se creía impune, que nadie los atraparía. No sólo porque tenían este sistema de seguimiento, sino también por cómo transportaban la carga. Llevaban droga valuada en más de U$S 2 millones tapada con una lona”, sostuvo un especialista.
Inconvenientes
Lo que parece sencillo de hacer no lo es tanto. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los resultados de las pericias llevarán su tiempo y que la información, si es que se puede obtener en nuestra provincia, no estará disponible de manera inmediata.
“Estamos ante un gran problema, que es la falta de tecnología con la que contamos, no sólo para hacer prevención, sino también para investigar”, sostuvo Vehils Ruiz. “En toda la región contamos con un solo escáner móvil para analizar cargamentos. Está a la vista que el sistema de radarización no es efectivo. Tampoco contamos con un UFED, una herramienta tecnológica que se utiliza para extraer y analizar de forma legal datos de teléfonos móviles, drones, tarjetas SIM y dispositivos GPS”, explicó.
“Por eso es clave la gestión que hizo el gobernador Osvaldo Jaldo y sus pares del NOA para solicitarle a la Nación todo lo referente a la adquisición de tecnología para hacerle frente al crimen organizado y evitar que termine de instalarse en la región”, sostuvo el funcionario judicial en una entrevista con LA GACETA. “Estamos ante una situación compleja. Suena contradictorio que, ante el avance de estas organizaciones criminales, se reduzca el presupuesto de la fuerza que debe controlar las fronteras del país. Pese a todas las limitaciones, seguimos haciendo frente a esta batalla, pero con eso no alcanza”, finalizó Vehils Ruiz.