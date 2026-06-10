Yerba Buena: “Sufrimos las consecuencias de la falta de planificación de Toledo”, dijo Javier Jantus

Jantus consideró que si no se abre esta calle proyectada, que sería la única perpendicular a lo largo de 2,5 kilómetros de la avenida Vicente Lucci entre (ubicadas entre las rutas provinciales 301 y 338), va a complicar el tránsito y eso redundará en peor calidad de vida de los vecinos. “Después no se puede, o es imposible o muy caro. Si realmente se quiere trabajar por la comunidad, hay que planificar y no realmente sacar espacios de uso público para que sean de uso privado”, dijo. En ese sentido, respaldó los planteos que hicieron legisladores de la oposición en el recinto, entre ellos Manuel Courel, y las advertencias que marcaron a LA GACETA las urbanistas Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel.