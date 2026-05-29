Polémica por desafectación de una calle pública para un country en El Manantial

Resumen para apurados
- La Legislatura tucumana aprobó la desafectación de una calle pública en El Manantial para destinarla a un country, desatando polémica por el uso de tierras estatales.
- Aprobada por mayoría, la norma elimina la única vía de escape en 2,5 km de desarrollos urbanos. El oficialismo argumentó que el Estado provincial aún retiene dicha fracción.
- La decisión sienta un polémico precedente sobre la privatización del espacio público y abre el debate por la planificación urbana y la seguridad en zonas de countries tucumanos.
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