Política

Polémica por desafectación de una calle pública para un country en El Manantial

Con modificaciones y por mayoría, la Cámara sancionó una iniciativa que elimina la única vía de escape en casi dos kilómetros y medio de desarrollos inmobiliarios.

DESAFECTACIÓN. El oficialismo explicó que el Estado sigue teniendo la propiedad de la fracción.
DESAFECTACIÓN. El oficialismo explicó que el Estado sigue teniendo la propiedad de la fracción.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura tucumana aprobó la desafectación de una calle pública en El Manantial para destinarla a un country, desatando polémica por el uso de tierras estatales.
  • Aprobada por mayoría, la norma elimina la única vía de escape en 2,5 km de desarrollos urbanos. El oficialismo argumentó que el Estado provincial aún retiene dicha fracción.
  • La decisión sienta un polémico precedente sobre la privatización del espacio público y abre el debate por la planificación urbana y la seguridad en zonas de countries tucumanos.
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