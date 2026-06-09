Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

En la última sesión legislativa se aprobó por mayoría (y con modificaciones en el dictamen) la desafectación de unos 650 metros de largo por 10 de ancho entre las comunas de San Pablo y El Manantial, donde históricamente hubo plantaciones y desde hace unos años se están ejecutando desarrollos inmobiliarios. Catastralmente se había proyectado allí una calle, pero nunca cumplió ese fin, dijo el impulsor del proyecto, Mario Leito. En la oposición, Manuel Courel alertó que ese camino sería la única vía de escape a lo largo de casi 2,5 kilómetros de barrios privados que hay entre las rutas provinciales 301 y 338, sobre la avenida Vicente Lucci.