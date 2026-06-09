El secuestro de 470 kilos de cocaína: las dudas que persisten en un caso que rompe moldes

Los pesquisas ya fueron confirmando algunas cuestiones. La primera es que los investigadores sospechan que esa cantidad de sustancia no fue transportada por tierra, sino por aire, en un vuelo narco. Esta hipótesis está apuntalada por los 15 bultos de arpillera verde en los que estaban distribuidos los 449 ladrillos de droga. La otra es que, en la caja de la camioneta Toyota Hilux, los gendarmes también encontraron tres bidones con combustible. Algunos dijeron que los llevaban para engañar a los perros antinarcóticos, pero los expertos consultados por LA GACETA señalaron que esos recipientes suelen ser utilizados por los pilotos narcos para recargar combustible durante las operaciones aéreas.