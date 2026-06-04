"Los dólares del colchón": los bancos acumulan U$S 17.000 millones que no pueden volcar al mercado

A pesar de que los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron un récord histórico cercano a los U$S 40.000 millones -cifra inédita en los últimos 25 años-, el sistema financiero argentino enfrenta un cuello de botella. Casi el 50% de esos fondos permanece "inmovilizado" en los bancos, debido a regulaciones que impiden prestar divisas a quienes no las generan.