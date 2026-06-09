Los vegetales que pueden reducir hasta en un 20% el riesgo de cáncer de colon, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio publicado por la revista Prevention reveló que consumir de 40 a 60 gramos diarios de verduras crucíferas reduce hasta un 20% el riesgo de padecer cáncer de colon.
- El análisis de 17 investigaciones previas atribuye este beneficio a los glucosinolatos, compuestos que desintoxican el cuerpo y reducen la inflamación de forma natural.
- Los expertos destacan que sostener el hábito diario es clave para la salud intestinal y demuestra el impacto de la dieta accesible en la prevención de enfermedades graves.
Cuidar la salud del intestino es mucho más fácil de lo que pensamos y la clave podría estar en la verdulería del barrio. Un reciente artículo publicado en la prestigiosa revista especializada Prevention reveló que incorporar un grupo muy específico de vegetales a nuestro menú diario puede convertirse en un escudo protector fundamental contra el cáncer de colon, una enfermedad que, si se detecta a tiempo, es altamente tratable.
La respuesta está en las verduras crucíferas. Un exhaustivo metaanálisis revisó datos de 17 estudios diferentes y 97 595 participantes que informaron sobre su consumo de verduras crucíferas, como brócoli, coliflor, repollo, col rizada (kale) y coles de Bruselas. Posteriormente, se midió la incidencia de cáncer de colon, comparando a quienes consumían la mayor cantidad de esta verdura con quienes consumían la menor. Se concluyó que consumir entre 40 y 60 gramos de verduras crucíferas al día —lo que equivale a aproximadamente media taza de brócoli o dos o tres tazas de col rizada cruda— podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon en casi un 20 %.
El secreto detrás del brócoli y el repollo
¿Qué tienen de especial estos vegetales para generar semejante impacto? "Estas verduras contienen glucosinolatos, sustancias químicas que se descomponen en compuestos bioactivos llamados isotiocianatos", explicó la gastroenteróloga Supriya Rao al medio mencionado. Según la especialista, estos componentes ayudan a desintoxicar el cuerpo de sustancias cancerígenas, promueven la renovación celular saludable y reducen los procesos inflamatorios del organismo.
Además de su potente efecto contra las células malignas, son una mina de oro nutricional. Están repletas de fibra, vitamina C y antioxidantes que mejoran notablemente la microbiota intestinal. "Estos resultados refuerzan la evidencia de que la dieta, particularmente el consumo de verduras, juega un papel crucial en la prevención del cáncer de colon", señaló la científica de alimentos Jennifer Pallian.
Cómo sumarlas al plato sin aburrirse
Sumar estos superalimentos a la mesa de todos los días no requiere de recetas complejas ni aburridas. Una excelente opción es cocinar el brócoli en la freidora de aire con un chorrito de aceite de oliva y especias para lograr una guarnición crocante. También se puede optar por coliflor asada, un clásico salteado de carne con vegetales o incluso animarse a "esconder" un puñado de kale (col rizada) en un licuado de banana o procesarlo dentro de una salsa cremosa para pastas.
Sin embargo, como con cualquier cambio de hábito, es mejor ir paso a paso para que el cuerpo se acostumbre de buena manera. "Las verduras crucíferas pueden causar gases o hinchazón incómoda en algunas personas. Para minimizar este posible efecto, conviene sumarlas a la dieta de forma gradual y asegurarse de beber mucha agua para facilitar la digestión", advirtió la nutricionista Elizabeth Harris.
La clave está en la constancia
Muchas veces se cree que para obtener beneficios de salud hay que comer cantidades industriales de un alimento, pero la ciencia demuestra lo contrario. En este caso, llegar a la meta diaria es un objetivo totalmente alcanzable para cualquier bolsillo y rutina.
Lo verdaderamente importante es sostener el hábito en el tiempo. Al respecto, la doctora Rao concluyó con un consejo fundamental para l mesa: "El efecto protector parece estabilizarse cuando se alcanzan los 40 a 60 gramos por día, por lo que la constancia realmente importa más que cualquier otra cosa".