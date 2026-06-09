Los vegetales que pueden reducir hasta en un 20% el riesgo de cáncer de colon, según un estudio

La respuesta está en las verduras crucíferas. Un exhaustivo metaanálisis revisó datos de 17 estudios diferentes y 97 595 participantes que informaron sobre su consumo de verduras crucíferas, como brócoli, coliflor, repollo, col rizada (kale) y coles de Bruselas. Posteriormente, se midió la incidencia de cáncer de colon, comparando a quienes consumían la mayor cantidad de esta verdura con quienes consumían la menor. Se concluyó que consumir entre 40 y 60 gramos de verduras crucíferas al día —lo que equivale a aproximadamente media taza de brócoli o dos o tres tazas de col rizada cruda— podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon en casi un 20 %.