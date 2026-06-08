Las señales de alerta del cáncer de colon que muchas personas suelen confundir con problemas comunes

Este tipo de cáncer se produce cuando las células con ADN anormal surgen y crecen sin control dentro del revestimiento del colon, también conocido como intestino grueso, o el recto. La principal función de este tubo es absorber agua y sacar los alimentos digeridos del cuerpo en forma de heces, por lo que cumple un rol esencial en el sistema digestivo. Por ello, resulta fundamental conocer cuáles son los signos específicos de la enfermedad.