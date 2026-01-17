Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC

La reconocida plataforma BBC Travel difundió su selección de los cinco mejores lugares del mundo para viajar en 2026. El informe destaca destinos que atraviesan procesos de transformación cultural, ambiental y turística, y que promueven un desarrollo responsable a partir de nuevas infraestructuras, protección de la biodiversidad y propuestas inclusivas.
La lista fue confeccionada por especialistas en turismo sustentable y periodistas de viajes, quienes analizaron distintas coordenadas globales con el objetivo de identificar experiencias que generen un impacto positivo en las comunidades locales.
Abu Dhabi: un polo cultural en plena expansión
El emirato de Abu Dhabi atraviesa la etapa final de desarrollo de su Distrito Cultural Saadiyat, un ambicioso proyecto que comenzó con la apertura del Louvre Abu Dhabi y que suma ahora el museo de arte digital más grande del mundo: TeamLab Phenomena.
El complejo cultural incorpora también el Museo Nacional Zayed, dedicado a narrar la historia del país antes del auge de la riqueza petrolera. A su vez, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi pone en valor el patrimonio natural de la región con una arquitectura inspirada en la geología local.
La oferta cultural se completa con el Guggenheim Abu Dhabi, una galería de arte moderno cuya apertura está prevista para el cierre del ciclo anual. En paralelo, el sector del entretenimiento continúa en expansión en Yas Island, donde el parque Warner Bros World Abu Dhabi suma un área temática de Harry Potter y el parque acuático Yas Waterworld incorpora nuevos toboganes. Estos desarrollos incluyen el primer Disneyland de Medio Oriente, en un entorno marcado por la modernidad.
La costa de Oregón: naturaleza, accesibilidad y transporte sustentable
El litoral del estado de Oregón se extiende a lo largo de casi 600 kilómetros de acantilados, bosques y faros históricos. La ruta US-101 conecta pequeños pueblos pesqueros con playas de arena blanca, por donde transitan ballenas migratorias.
Según datos de Sustainable Travel International, la región amplió sus alternativas para visitantes sin vehículo propio. Un sistema de transbordadores conecta la ciudad de Portland con distintos puntos costeros, mientras que una red de carga eléctrica facilita el uso de vehículos sustentables.
La infraestructura turística prioriza la inclusión, con sillas de playa gratuitas, senderos desmontables sobre la arena y el mapeo de alojamientos accesibles para personas con discapacidad a través de la plataforma Wheel the World, consignó el diario La Nación.
Costa Rica: biodiversidad y experiencias únicas
La península de Osa concentra el 2,5% de las especies terrestres conocidas en un entorno donde convergen selva y mar. El acceso a esta región se realiza mediante vuelos directos desde San José hacia Puerto Jiménez.
El Parque Nacional Corcovado ofrece caminatas profundas para la observación de especies protegidas, mientras que los manglares costeros permiten vivir experiencias de bioluminiscencia nocturna para quienes recorren sus aguas en kayak.
Guimarães: la capital verde de Europa
Ubicada a 65 kilómetros de Oporto, la ciudad portuguesa de Guimarães ostenta el título de Capital Verde de Europa en este período. Su centro medieval combina plazas y calles empedradas con una población joven, ya que casi la mitad de sus habitantes tiene menos de 30 años.
Considerada la cuna histórica de Portugal, Guimarães celebra este año el 25º aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco. Muchos de sus museos funcionan en antiguos claustros y fábricas abandonadas que fueron reconvertidas en espacios culturales.
Las islas Hébridas: historia milenaria y turismo premium
El archipiélago de las Hébridas, en la costa atlántica de Escocia, inaugura un nuevo centro de visitantes en las Piedras de Calanais, un círculo neolítico más antiguo que Stonehenge. La gestión del acceso está a cargo de Historic Environment Scotland, con el objetivo de preservar estos 5000 años de historia. En el sur del archipiélago, la isla de Islay incrementa su producción de licores con la apertura de dos nuevas destilerías. El grupo LVMH impulsa Ardbeg House, el primer hotel con temática de whisky, mientras que el festival Fèis Ìle convoca cada mes de mayo a turistas de todo el mundo.