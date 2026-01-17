Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC

Las islas Hébridas: historia milenaria y turismo premium

El archipiélago de las Hébridas, en la costa atlántica de Escocia, inaugura un nuevo centro de visitantes en las Piedras de Calanais, un círculo neolítico más antiguo que Stonehenge. La gestión del acceso está a cargo de Historic Environment Scotland, con el objetivo de preservar estos 5000 años de historia. En el sur del archipiélago, la isla de Islay incrementa su producción de licores con la apertura de dos nuevas destilerías. El grupo LVMH impulsa Ardbeg House, el primer hotel con temática de whisky, mientras que el festival Fèis Ìle convoca cada mes de mayo a turistas de todo el mundo.