Jaldo resaltó el diálogo y la reciprocidad con la Casa Rosada

Resumen para apurados
- El 4 de junio, el gobernador Osvaldo Jaldo se reunió en Casa Rosada con Diego Santilli y Eduardo Menem para garantizar fondos y el avance de obras públicas en Tucumán.
- La cumbre ocurrió tras el reclamo de gobernadores del Norte Grande. Tucumán busca sostener su equilibrio fiscal ante la caída del IVA con anticipos de coparticipación.
- Habrá monitoreos mensuales para asegurar la estabilidad fiscal. Esta alianza dialoguista será clave para futuras reformas políticas nacionales que impulsa la Casa Rosada.
¿Qué llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a mantener una cumbre con dos piezas claves del Gobierno nacional? El encuentro se resume en dos términos: diálogo y reciprocidad. Lo dijo el propio mandatario tucumano a LA GACETA, tras la reunión que mantuvo, en la Casa Rosada, con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Jaldo remarcó que se trató de un encuentro institucional en el que se analizaron las obras que están pendientes en territorio tucumano, así como otras cuestiones vinculadas con el transporte, con los subsidios y el giro de fondos federales. De hecho, en su despacho, Santilli tiene un detalle de la situación de cada distrito del país y, en presencia del tranqueño, analizaron el flujo de transferencias de recursos nacionales durante mayo. En ese aspecto, ambos coincidieron en que, si bien la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) venía en baja, de alguna manera los ingresos por el cobro de Ganancias contribuyen a compensar aquella situación. En mayo, las transferencias automáticas a provincias crecieron 8,2% interanual, en términos reales, impulsadas por el efecto estacional de Ganancias. Sin embargo, el alivio resulta parcial: la caída de las transferencias discrecionales y el deterioro de los recursos acumulados en lo que va de 2026 mantienen bajo presión las cuentas provinciales. Con ingresos que retroceden y un gasto que se expandió en 2025, la mayoría de las jurisdicciones enfrenta un escenario fiscal desafiante para este año, advierte un reciente informe de la Fundación Mediterránea.
Jaldo expuso la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, con previsibilidad fiscal. “Debo decir que Tucumán está predispuesto al diálogo no sólo con el Gobierno nacional, sino también con todas las instituciones. En esta oportunidad, encontramos receptividad en los funcionarios nacionales, que nos ha ayudado a sostener los servicios y las obligaciones salariales”, indicó el mandatario provincial, tras más de una hora de conversaciones. De esa manera, aludió al anticipo de coparticipación que la Nación ha otorgado a una docena de jurisdicciones, entre ellas Tucumán, con la que le permitió a la administración local transitar los próximos meses sin grandes complicaciones financieras, hasta tanto mejore la recaudación.
Jaldo indicó que este tipo de encuentros serán cada vez más periódicos, ya que se necesita monitorear y evaluar la situación, al menos mensualmente. “Se trata de contribuir a soluciones institucionales y conjuntas porque si a la Nación le va bien, también sucederá lo mismo en Tucumán”, justificó. Por eso, continuó, “el diálogo es fluido y con papeles en la mano para intercambiar ideas y posibles soluciones”.
Buscando votos
La cumbre de Santilli y Menem con Jaldo se dio un día después de que los gobernadores del Norte Grande plantearan en conjunto algunas demandas de obras de infraestructura para el NOA y el NEA. Ambos funcionarios nacionales ya había iniciado, la semana pasada, la ronda de conversaciones con otros dos mandatarios dialoguistas: el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz.
El tucumano, finalmente, aclaró que durante la reunión no se abordaron temas netamente políticos, mucho menos electorales. “Todavía resta un tiempo para 2027. Hoy debemos buscar soluciones institucionales por el bien de los argentinos, en general, y de los tucumanos, en particular”, señaló el jefe del Poder Ejecutivo provincial. Sucede que en la cumbre en el CFI, Santilli había deslizado la posibilidad de eliminar o suspender, en el próximo turno electoral, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una convocatoria que, según los cálculos del ministro del Interior, insumen alrededor de U$S 250 millones. “La gente no quiere votar tantas veces”, indicó el bonaerense. Esa iniciativa, no obstante, choca con la resistencia parlamentaria y La Libertad Avanza necesita la mayor cantidad de voluntades para imponer el proyecto de reforma electoral en el recinto. Los gobernadores, mientras tanto, siguen expectantes respecto de las decisiones de la Casa Rosada.