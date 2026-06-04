Jaldo resaltó el diálogo y la reciprocidad con la Casa Rosada

Jaldo remarcó que se trató de un encuentro institucional en el que se analizaron las obras que están pendientes en territorio tucumano, así como otras cuestiones vinculadas con el transporte, con los subsidios y el giro de fondos federales. De hecho, en su despacho, Santilli tiene un detalle de la situación de cada distrito del país y, en presencia del tranqueño, analizaron el flujo de transferencias de recursos nacionales durante mayo. En ese aspecto, ambos coincidieron en que, si bien la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) venía en baja, de alguna manera los ingresos por el cobro de Ganancias contribuyen a compensar aquella situación. En mayo, las transferencias automáticas a provincias crecieron 8,2% interanual, en términos reales, impulsadas por el efecto estacional de Ganancias. Sin embargo, el alivio resulta parcial: la caída de las transferencias discrecionales y el deterioro de los recursos acumulados en lo que va de 2026 mantienen bajo presión las cuentas provinciales. Con ingresos que retroceden y un gasto que se expandió en 2025, la mayoría de las jurisdicciones enfrenta un escenario fiscal desafiante para este año, advierte un reciente informe de la Fundación Mediterránea.