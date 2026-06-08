Jaldo encabezó un gabinete ampliado para evaluar la gestión y confirmó el pago del medio aguinaldo para el 17 de junio

También asistieron la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti; el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos "Alito" Assan; el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), Juan Casañas; el presidente del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Díaz; la presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado; la vicepresidenta del Ente de Turismo, Inés Frías Silva; el interventor del Ipacym, Regino Racedo; el presidente del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen; el director de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón Santiago Cano; el titular del IPLA, Dante Loza; el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu), Hugo Cabral; el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate; y la interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), Elena Hurtado.