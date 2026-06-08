Jaldo encabezó un gabinete ampliado para evaluar la gestión y confirmó el pago del medio aguinaldo para el 17 de junio
El gobernador se reunió con ministros y representantes de entes descentralizados. El ministro Abad aseguró que el suministro de gas para la industria está encaminado y que las obras públicas continúan.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lideró este lunes una reunión de gabinete en Tucumán para evaluar la gestión provincial y confirmar el pago del medio aguinaldo estatal el 17 de junio.
- El ministro de Economía, Daniel Abad, garantizó además la continuidad de la obra pública y aseguró el normal suministro de gas para las industrias citrícola y azucarera locales.
- La decisión busca dar previsibilidad financiera a los estatales y asegurar la actividad de los sectores productivos clave para sostener el desarrollo de la economía de Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una reunión de gabinete ampliado en Casa de Gobierno, de la que participaron ministros, funcionarios de la administración central y representantes de entes autárquicos y descentralizados, con el objetivo de realizar un balance de la gestión provincial, evaluar la ejecución presupuestaria y coordinar acciones para fortalecer la prestación de servicios en todo el territorio tucumano.
En materia financiera, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, llevó tranquilidad a los trabajadores estatales al confirmar que la Provincia cumplirá en tiempo y forma con sus compromisos salariales. "El Sueldo Anual Complementario se depositará el 16 de junio para que esté disponible el día 17", precisó Abad. Además, informó que los salarios correspondientes al mes de junio se abonarán durante los primeros días de julio, conforme al cronograma habitual.
Respecto de la inversión pública, el funcionario afirmó que "siguen ejecutándose obras importantes como las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, los trabajos viales y los programas habitacionales en marcha, porque son acciones fundamentales para el desarrollo de Tucumán".
Gas asegurado para la industria
Al referirse a las gestiones impulsadas por Jaldo ante organismos nacionales y empresas del sector energético, Abad indicó que se encuentra asegurado el suministro de gas para las principales actividades productivas. "La industria citrícola, la actividad azucarera y otros sectores industriales cuentan con disponibilidad para contratar el servicio, por lo que estimamos que gran parte de los acuerdos ya se encuentran encaminados", explicó.
"La prioridad de Jaldo sigue siendo acompañar a los tucumanos y brindar respuestas concretas. El desafío es llegar a cada rincón de la provincia con soluciones y servicios que mejoren la calidad de vida de la gente", concluyó el ministro.
Participantes de la reunión
Estuvieron presentes los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Interior, Darío Monteros; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Educación, Susana Montaldo; de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo.
También asistieron la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti; el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos "Alito" Assan; el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), Juan Casañas; el presidente del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Díaz; la presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado; la vicepresidenta del Ente de Turismo, Inés Frías Silva; el interventor del Ipacym, Regino Racedo; el presidente del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen; el director de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón Santiago Cano; el titular del IPLA, Dante Loza; el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu), Hugo Cabral; el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate; y la interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), Elena Hurtado.