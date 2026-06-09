Balotaje presidencial en Perú: en una definición de infarto, Sánchez aventaja a Fujimori

Para que el balotaje del domingo tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días. “Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, dijo Sánchez a la prensa. Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. “Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.