Evacuaciones en Alaska por las inundaciones que provocó el impresionante deshielo de un glaciar

El calentamiento global

El cambio climático está acelerando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. En Alaska subió la temperatura más rápido que cualquier otro estado de Estados Unidos, y los glaciares del Campo de Hielo de Juneau se derriten al doble de velocidad que antes de 2010. “A medida que aumenta el derretimiento, la cuenca se llenará un poco más, y los vecinos río abajo estarán en riesgo”, señaló a The New York Times Bob McNabb, glaciólogo de la Universidad del Ulster.