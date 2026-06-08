Apple cumplió y presentó Siri AI, el asistente que quiere cambiar la forma en que usamos al Iphone

En cuanto a la privacidad, aspecto que Apple siempre fue cuidadoso con los usuarios, la presentación del producto dejó en claro que todo el procesamiento se realiza de forma local en el dispositivo o mediante su infraestructura Private Cloud Compute, lo que garantiza que los datos no se almacenan ni son accesibles para la empresa. Las mejoras de IA fueron desarrolladas en colaboración con Google, aunque Apple subrayó que esa asociación no compromete en ningún caso el modelo de privacidad que distingue a sus productos.