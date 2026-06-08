¿Es la última chance de Apple para hacer más inteligentes a sus teléfonos?

Entre las principales quejas se encontraba la promesa de una versión mejorada de Siri que actuaría como un asistente personal de IA completo. Sin embargo, teléfonos como el iPhone 16 se entregaron a los consumidores sin estas herramientas, y la prometida actualización del asistente de voz nunca llegó a los dispositivos. Es más, estas funciones no estarían disponibles en modelos estándar como el iPhone 15, sino que había que optar por la versión Pro o bien saltar a la generación 16 en adelante. Es decir, para tener estas supuestas funcionalidades, los usuarios tenían que pagar más. Para resolver estas demandas, Apple llegó a un acuerdo en un tribunal federal de California en el que se comprometió a pagar un total de 250 millones de dólares, aunque la compañía no admitió haber cometido ninguna irregularidad.